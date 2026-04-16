ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.29
usd:
310.27
bux:
136260.36
2026. április 16. csütörtök Csongor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Hezbollah flags painted over cracked concrete wall
Nyitókép: sameer chogale/Getty Images

Izrael elpusztította az utolsó hidat, elszigetelődhet Dél-Libanon

Infostart / MTI

Az izraeli hadsereg lerombolta Libanonban az utolsó olyan hidat is a Litáni folyón, amely a déli területeket kötötte össze az ország többi részével – jelentette csütörtökön az NNA állami hírügynökség.

A tájékoztatás szerint izraeli harci repülők bombázták le a Kaszmíje-hidat, amely már korábban megrongálódott a bombázásokban, most azonban az utolsó még álló része is romba dőlt.

Az izraeli hadsereg egyik szóvivője azt mondta: a légierő nem közvetlenül a hídra célzott, hanem egy mellette lévő területre.

Dél-Libanonból sokan elmenekültek az ország északi területeire az izraeli hadseregnek a Hezbollah síita milícia elleni műveletei elől. A hidak lerombolásával egy egyébként kétórás autóút Bejrútból a tengerparti Türosz városba most akár napokig is eltarthat. A déli országrészbe tartó segélyszállítmányok is rendszerint teherautóval érkeznek északról.

Izrael a keleti Bekaa-völgyben lévő célpontokat is támadott csütörtökön. A déli Bint Dzsbeil város körül is napok óta heves harcok dúlnak izraeli erők és a milícia harcosai között.

Kezdőlap    Külföld    Izrael elpusztította az utolsó hidat, elszigetelődhet Dél-Libanon

híd

izrael

libanon

hezbollah

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak" – Orbán Viktor a választások eredményéről
„A választók a jövőre szavaztak, nem a múltra, többet várnak. Szerintem össze kell gyűjteni azt a 8-10 okot, ami a választási vereséghez vezetett, ehhez szükség van még néhány napra. Ki fog kerekedni egy kép” – vázolta Orbán Viktor. Először értékelte az országgyűlési választások eredményét a választáson súlyos vereséget szenvedett Fidesz–KDNP vezetője. A Fidesz közösségére bízta annak az ügyét, hogy marad-e vagy távozik a párt éléről.
 

Ezek most a piac és az új kormányzat mézeshetei, utána jönnek a kihívások

A piacok üdvözlik, hogy a leendő magyar kormány haza akarja hozni az uniós pénzeket és hogy célként fogalmazta meg az euró bevezetését – többek között erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője azt mondta, a választások előtt és után is jelen volt a magyar tőke- és devizapiacon a befektetői „Tisza-bet.”
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.17. péntek, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hullámvasúton a forint

Hullámvasúton a forint

Csütörtök hajnalban ismét erősödött a forint az euróval szemben, így 363 alatt járt a jegyzés, reggel azonban kissé gyengült a kurzus. A kormányváltás kapcsán továbbra is optimisták a befektetők, illetve az elmúlt napokban elkezdték árazni az euróbevezetés kilátásait.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riasztó figyelmeztetést kaptak a szülők a nyári táborokról: akár komoly veszélybe is kerülhetnek a gyerekek

Riasztó figyelmeztetést kaptak a szülők a nyári táborokról: akár komoly veszélybe is kerülhetnek a gyerekek

egyre több olyan gyermektábor jelenik meg a piacon, amely nem rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Israel and Lebanon to begin 10-day ceasefire within hours

Trump says Israel and Lebanon to begin 10-day ceasefire within hours

Lebanon's prime minister has welcomed the agreement, and early signals from Hezbollah suggest it is likely to abide by the deal. We've not heard from Israel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×