Izrael elpusztította az utolsó hidat, elszigetelődhet Dél-Libanon

A tájékoztatás szerint izraeli harci repülők bombázták le a Kaszmíje-hidat, amely már korábban megrongálódott a bombázásokban, most azonban az utolsó még álló része is romba dőlt.

Az izraeli hadsereg egyik szóvivője azt mondta: a légierő nem közvetlenül a hídra célzott, hanem egy mellette lévő területre.

Dél-Libanonból sokan elmenekültek az ország északi területeire az izraeli hadseregnek a Hezbollah síita milícia elleni műveletei elől. A hidak lerombolásával egy egyébként kétórás autóút Bejrútból a tengerparti Türosz városba most akár napokig is eltarthat. A déli országrészbe tartó segélyszállítmányok is rendszerint teherautóval érkeznek északról.

Izrael a keleti Bekaa-völgyben lévő célpontokat is támadott csütörtökön. A déli Bint Dzsbeil város körül is napok óta heves harcok dúlnak izraeli erők és a milícia harcosai között.