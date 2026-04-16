ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.96
usd:
309.98
bux:
136260.36
2026. április 16. csütörtök Csongor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Izrael légvédelmi rendszerei elfognak egy lövedéket Észak-Izrael felett Felsõ-Galileából fotózva 2026. április 1-jén. Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy jelentõs mértékben fokozza hadmûveleteit Libanonban az Iránbarát libanoni síita szervezet, a Hezbollah ellen, miután a szervezet rakétatámadásokkal válaszolt az Irán ellen indított közös amerikai-izraeli légicsapásokra.
Nyitókép: MTI/EPA/Atef Szafadi

30 év után indulhatnak magas szintű egyeztetések Izrael és Libanon között – van egy fontos „de”

Infostart / MTI

A Bejrút által szorgalmazott tűzszünetet nevezte a Libanon és Izrael közötti megbeszélések előfeltételének a libanoni elnök csütörtökön.

Joseph Aoun a libanoni elnöki hivatal által kiadott közleményben azt is leszögezte, a tűzszünet csak akkor jöhet létre, ha Izrael kivonja csapatait Dél-Libanonból, amely fölött az ellenőrzést, mint azt hangsúlyozta, a libanoni hadseregnek kell átvennie.

Aoun kiemelte továbbá az állami erőszakmonopólium fontosságát is, és leszögezte:

a kormány célja, hogy garantálja a libanoniak biztonságát, akik szerint ez a feladat az állam felelőssége.

A közlemény szerint az államfő Hamish Falconerrel, az Egyesült Királyság közel-keleti megbízottjával tartott megbeszélésén elmondta, biztosítani szeretné azt is, hogy Libanon részéről csak állami tisztségviselők tárgyaljanak Izraellel, hangsúlyozva, hogy „ez Libanon szuverenitásának kérdése”.

Csütörtökön Gila Gamliel izraeli innovációs miniszter az izraeli katonai rádiónak adott interjújában azt mondta, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök – hosszú évek óta először – beszélni fog a libanoni államfővel, és reményét fejezte ki, hogy a lépés „elősegíti Libanon virágzását és fejlődését”.

„Minden tekintetben történelmi folyamat zajlik annak érdekében, hogy véget vessünk a Hezbollah jelentette fenyegetésnek”

– szögezte le.

Donald Trump amerikai elnök nem sokkal korábban jelentette be, hogy csütörtökön magas szintű tárgyalások kezdődnek Izrael és Libanon között, emlékeztetve arra, hogy a két ország vezetői több mint 30 éve nem beszéltek egymással.

Izrael és Libanon washingtoni nagykövete a héten – Marco Rubio amerikai külügyminiszter részvételével – már tartottak egy konzultációt az amerikai fővárosban, és bár az amerikai külügyminisztérium azt közölte, a felek egyetértettek a közvetlen tárgyalások megindításában, egy libanoni tisztségviselő a sajtónak azt mondta, „Bejrútnak nincs tudomása semmilyen, az izraeli oldallal tervezett közvetlen kapcsolatról”.

Izrael és Libanon hivatalosan a zsidó állam 1948-as megalakulása óta háborúban áll egymással.

A Teherán által támogatott Hezbollah libanoni síita fegyveres szervezet március 2-án újra támadásokat indított Izrael ellen Libanon felől, néhány nappal az iráni konfliktus kezdete után. Azóta az izraeli támadások libanoni hivatalos adatok szerint több mint kétezer ember halálát okozták, és több mint egymillió embernek kellett elhagynia otthonát.

Kezdőlap    Külföld    30 év után indulhatnak magas szintű egyeztetések Izrael és Libanon között – van egy fontos „de”

izrael

libanon

irán

közel-kelet

tűzszünet

hezbollah

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezek most a piac és az új kormányzat mézeshetei, utána jönnek a kihívások
inforadio
ARÉNA
2026.04.17. péntek, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a felmentősereg, amely csendben a magyar benzinpiac segítségére siet

Itt a felmentősereg, amely csendben a magyar benzinpiac segítségére siet

A védett árak miatt is visszaeső import és a gyorsan apadó stratégiai készletek egyre világosabban mutatják, hogy a jelenlegi üzemanyagpiaci rendszer nem tartható fenn sokáig Magyarországon. A terheket ugyanakkor átmenetileg két körülmény is enyhíti: az európai finomítói marzsok szűkülése lefelé nyomja a piaci árakat, miközben a forint erősödése is csökkenti a beszerzési költségeket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezen a módszeren múlhat a magyar építőipar jövője?

Ezen a módszeren múlhat a magyar építőipar jövője?

Az építőipar mélyrepülése közepette egyre több cég küzd likviditási gondokkal, visszaeső megrendelésekkel és kiszámíthatatlan költségkörnyezetben próbál talpon maradni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Israel and Lebanon to begin 10-day ceasefire within hours

Trump says Israel and Lebanon to begin 10-day ceasefire within hours

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 16. 18:50
Szíria fontos bejelentést tett, Washington egyelőre hallgat
2026. április 16. 18:17
Tűzszünetet jelentett be Trump Izrael és Libanon között
×
×