30 év után indulhatnak magas szintű egyeztetések Izrael és Libanon között – van egy fontos „de”

Joseph Aoun a libanoni elnöki hivatal által kiadott közleményben azt is leszögezte, a tűzszünet csak akkor jöhet létre, ha Izrael kivonja csapatait Dél-Libanonból, amely fölött az ellenőrzést, mint azt hangsúlyozta, a libanoni hadseregnek kell átvennie.

Aoun kiemelte továbbá az állami erőszakmonopólium fontosságát is, és leszögezte:

a kormány célja, hogy garantálja a libanoniak biztonságát, akik szerint ez a feladat az állam felelőssége.

A közlemény szerint az államfő Hamish Falconerrel, az Egyesült Királyság közel-keleti megbízottjával tartott megbeszélésén elmondta, biztosítani szeretné azt is, hogy Libanon részéről csak állami tisztségviselők tárgyaljanak Izraellel, hangsúlyozva, hogy „ez Libanon szuverenitásának kérdése”.

Csütörtökön Gila Gamliel izraeli innovációs miniszter az izraeli katonai rádiónak adott interjújában azt mondta, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök – hosszú évek óta először – beszélni fog a libanoni államfővel, és reményét fejezte ki, hogy a lépés „elősegíti Libanon virágzását és fejlődését”.

„Minden tekintetben történelmi folyamat zajlik annak érdekében, hogy véget vessünk a Hezbollah jelentette fenyegetésnek”

– szögezte le.

Donald Trump amerikai elnök nem sokkal korábban jelentette be, hogy csütörtökön magas szintű tárgyalások kezdődnek Izrael és Libanon között, emlékeztetve arra, hogy a két ország vezetői több mint 30 éve nem beszéltek egymással.

Izrael és Libanon washingtoni nagykövete a héten – Marco Rubio amerikai külügyminiszter részvételével – már tartottak egy konzultációt az amerikai fővárosban, és bár az amerikai külügyminisztérium azt közölte, a felek egyetértettek a közvetlen tárgyalások megindításában, egy libanoni tisztségviselő a sajtónak azt mondta, „Bejrútnak nincs tudomása semmilyen, az izraeli oldallal tervezett közvetlen kapcsolatról”.

Izrael és Libanon hivatalosan a zsidó állam 1948-as megalakulása óta háborúban áll egymással.

A Teherán által támogatott Hezbollah libanoni síita fegyveres szervezet március 2-án újra támadásokat indított Izrael ellen Libanon felől, néhány nappal az iráni konfliktus kezdete után. Azóta az izraeli támadások libanoni hivatalos adatok szerint több mint kétezer ember halálát okozták, és több mint egymillió embernek kellett elhagynia otthonát.