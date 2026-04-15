2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
computer screen with programming code and an alert message, concept of computer security, malware or hacker attack (3d render)
Nyitókép: lucadp/Getty Images

Svéd hőerőművet ért orosz kibertámadás

Infostart / MTI

Orosz kibertámadást hiúsított meg a svéd hírszerzés 2025 tavaszán, az akció egy nyugat-svédországi hőerőmű ellen irányult – jelentette be szerdán a svéd polgári védelmi miniszter, és arra is figyelmeztetett, hogy az ukrajnai háború kitörése óta nőtt a Svédország elleni kiberfenyegetések száma.

Carl-Oskar Bohlin elmondta, a nyomozás során kiderítették, hogy a támadás kitervelői kapcsolatot tartottak az orosz biztonsági és hírszerzési szolgálatokkal.

A miniszter John Billow-val, az országos kiberbiztonsági központ igazgatójával közösen tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a beépített védelmi mechanizmusnak köszönhetően az incidensnek nem voltak súlyos következményei.

A tárcavezető emellett aláhúzta azt is, hogy

a hőerőmű elleni támadáskísérlet azt jelzi, Oroszország kész nagyobb kockázatok vállalására és merészebbé vált, ez pedig, mint mondta, rendkívül káros kockázatokat hordoz

magában a társadalomra nézve.

„A kormány nagyon komolyan veszi a helyzetet” – szögezte le, hozzátéve, hogy Stockholm együttműködik a szövetségeseivel az orosz hibrid fenyegetések elhárítása érdekében.

Bohlin továbbá aláhúzta, hogy Svédország Ukrajna melletti elkötelezettsége továbbra is szilárd, és úgy vélte, nagyon fontos, hogy nyíltan beszéljenek a hazája és szövetségesei ellen intézett hibrid fenyegetésekről.

Azért teszünk így, hogy világos üzenetet küldjünk azoknak, akik fenyegetnek minket és hogy tudassuk velük, tisztában vagyunk azzal, mit művelnek – jelentette ki, kiemelve, hogy a kormány azért is döntött a tavalyi támadáskísérlet nyilvánosságra hozatala mellett, hogy ezzel is erősítse a társadalom tudatosságát.

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek"

Magyar Péter mintegy 40 perces megbeszélést folytatott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel a Sándor-palotában, majd nyilatkozott a sajtónak. Mint mondta, május 6-7-én ülhet össze az új Országgyűlés, az államfő felkérte őt a kormányalakításra, a technikai részletekről péntektől kezdődnek egyeztetések, amelyeken a Tisza Párt képviselői is részt vesznek. Újra távozásra szólította fel Sulyok Tamás államfőt, aki Magyar Péter szerint „sejtelmes választ adott, azt mondta, megfontolja".
 

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
Választás 2026: május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Kezdenek felpörögni az események a kétharmados Tisza-győzelemmel véget érő parlamenti választások utáni napokban. Magyar Péter szerda reggel interjút adott a közmédiának, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztet, amely után doorstep sajtótájékoztatót tart, majd újabb nemzetközi tárgyalásokat folytat. Közben a forint látványos ereje megmaradt, a magyar kötvényeket vették tovább úgy, hogy közben mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő megszólalt a választás után. Folyamatosan frissülő cikkünkben a szerdai fejleményeket követjük nyomon.

Retteghet a Temu és a Shein: új filléres kínai webshop tarolja le a nyugati piacot

Újabb kínai e-kereskedelmi platform indul a nyugati piacok meghódítására.

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

