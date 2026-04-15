Svéd hőerőművet ért orosz kibertámadás

Carl-Oskar Bohlin elmondta, a nyomozás során kiderítették, hogy a támadás kitervelői kapcsolatot tartottak az orosz biztonsági és hírszerzési szolgálatokkal.

A miniszter John Billow-val, az országos kiberbiztonsági központ igazgatójával közösen tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a beépített védelmi mechanizmusnak köszönhetően az incidensnek nem voltak súlyos következményei.

A tárcavezető emellett aláhúzta azt is, hogy

a hőerőmű elleni támadáskísérlet azt jelzi, Oroszország kész nagyobb kockázatok vállalására és merészebbé vált, ez pedig, mint mondta, rendkívül káros kockázatokat hordoz

magában a társadalomra nézve.

„A kormány nagyon komolyan veszi a helyzetet” – szögezte le, hozzátéve, hogy Stockholm együttműködik a szövetségeseivel az orosz hibrid fenyegetések elhárítása érdekében.

Bohlin továbbá aláhúzta, hogy Svédország Ukrajna melletti elkötelezettsége továbbra is szilárd, és úgy vélte, nagyon fontos, hogy nyíltan beszéljenek a hazája és szövetségesei ellen intézett hibrid fenyegetésekről.

Azért teszünk így, hogy világos üzenetet küldjünk azoknak, akik fenyegetnek minket és hogy tudassuk velük, tisztában vagyunk azzal, mit művelnek – jelentette ki, kiemelve, hogy a kormány azért is döntött a tavalyi támadáskísérlet nyilvánosságra hozatala mellett, hogy ezzel is erősítse a társadalom tudatosságát.