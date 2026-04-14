J.D. Vance: Washington biztosan jól együtt tud majd dolgozni Magyar Péterrel

Az alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban reagált a Donald Trump elnök vezette adminisztráció részéről először a magyarországi választások eredményére. Arra a kérdésre, hogy megbánta-e a választások előtt néhány nappal Budapestre tett látogatását, úgy reagált, hogy az egy olyan európai vezető melletti kiállás volt, aki többször megvédte az Egyesült Államok érdekeit az európai uniós vitákban.

Orbán Viktor „egyike azon kevés európai vezetőnek, aki hajlandó ellenállni annak az európai bürokráciának, amely rosszul viselkedik az Egyesült Államokkal" - fogalmazott J.D. Vance, és azt is hangoztatta, hogy „amikor egy európai bürokrata nekiment amerikai vállalatoknak, esetenként az egyetlen nemleges szavazat az amerikai érdek védelmében Orbán Viktoré volt".

Az alelnök elismerte, hogy látva a magyar választások előtti közvélemény-kutatásokat, tisztában volt azzal, hogy komoly esélye van Orbán Viktor vereségének.

Hozzátette, azért látogatott el a magyar fővárosba, mert úgy gondolta, az a helyes, hogy kiálljanak egy olyan ember mellett, aki sokáig kiállt az Egyesült Államok mellett. Orbán Viktor 16 éves miniszterelnökségének örökségét transzformatívnak nevezte, olyannak, amely alapjaiban változtatta meg Magyarországot.