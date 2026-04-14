2026. április 14. kedd Tibor
J. D. Vance amerikai alelnök a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában tartott tájékoztatón 2026. január 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

J.D. Vance: Washington biztosan jól együtt tud majd dolgozni Magyar Péterrel

Infostart / MTI

Az amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki, hogy bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével, ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt.

Az alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban reagált a Donald Trump elnök vezette adminisztráció részéről először a magyarországi választások eredményére. Arra a kérdésre, hogy megbánta-e a választások előtt néhány nappal Budapestre tett látogatását, úgy reagált, hogy az egy olyan európai vezető melletti kiállás volt, aki többször megvédte az Egyesült Államok érdekeit az európai uniós vitákban.

Orbán Viktor „egyike azon kevés európai vezetőnek, aki hajlandó ellenállni annak az európai bürokráciának, amely rosszul viselkedik az Egyesült Államokkal" - fogalmazott J.D. Vance, és azt is hangoztatta, hogy „amikor egy európai bürokrata nekiment amerikai vállalatoknak, esetenként az egyetlen nemleges szavazat az amerikai érdek védelmében Orbán Viktoré volt".

Az alelnök elismerte, hogy látva a magyar választások előtti közvélemény-kutatásokat, tisztában volt azzal, hogy komoly esélye van Orbán Viktor vereségének.

Hozzátette, azért látogatott el a magyar fővárosba, mert úgy gondolta, az a helyes, hogy kiálljanak egy olyan ember mellett, aki sokáig kiállt az Egyesült Államok mellett. Orbán Viktor 16 éves miniszterelnökségének örökségét transzformatívnak nevezte, olyannak, amely alapjaiban változtatta meg Magyarországot.

Szakértő: olcsóbb lett a piaci dízel – de nagy kérdés, meddig tartható fenn a védett üzemanyagár

Szakértő: olcsóbb lett a piaci dízel – de nagy kérdés, meddig tartható fenn a védett üzemanyagár
Kedden a benzin nagykereskedelmi piaci ára változatlan marad, a gázolaj ára azonban csökken bruttó 12 forinttal. Ez a jóval alacsonyabb védett árra nem vonatkozik. Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu tulajdonosa szerint ez még a múlt heti iráni tűzszünet hatása, az amerikai blokád azonban ismét drágít majd az üzemanyagokon. A szakértő arról is beszélt, az új kormány meddig tarthatja érvényben a védett árakat.
J.D. Vance: Washington biztosan jól együtt tud majd dolgozni Magyar Péterrel

J.D. Vance: Washington biztosan jól együtt tud majd dolgozni Magyar Péterrel

Az amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki, hogy bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével, ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt.
 

Vance tells Iran 'two can play that game' as US begins blockade of Iranian ports

Vance tells Iran 'two can play that game' as US begins blockade of Iranian ports

The US says it will allow ships through the Strait of Hormuz - if they are not going to or from Iranian ports. Tracking data showed at least one tanker passing through on Tuesday.

