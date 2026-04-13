Orosz reakció is érkezett a választási eredményre

Az Európai Unió hamarosan össze fog omlani – ezt reagálta a Tisza Párt választási győzelmére Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője X-oldalán – írja a Portfolio.

Az RDIF vezére az egyik utolsó orosz vezető, aki még rendelkezik X-profillal. Kirill Dmitrijev rendszeres résztvevője az Ukrajnával folytatott tárgyalásoknak, számos helyen képviseli a moszkvai érdekeket.

„Ez csak fel fogja gyorsítani az EU összeomlását. Ellenőrizzék, hogy igazam volt-e négy hónap múlva” – írta X-oldalára, kommentálva egy Orbán Viktor választási vereségéről szóló posztot.