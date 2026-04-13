2026. április 13. hétfő Ida
Cathedral Square, aka Sobornaya Square, is the central square of the Moscow Kremlin, a historic fortified complex at the heart of Moscow, overlooking the Moskva River. It is the best known of Russian citadels and includes five palaces, four cathedrals, and the enclosing Kremlin Wall with Kremlin towers. The complex serves as the official residence of the President of the Russian Federation. View of the Moscow International Business Center (aka Moskve-City) behind, on the left. Soltan FrĂŠdĂŠric/Getty Images
Nyitókép: Soltan Frédéric/Getty Images

Orosz reakció is érkezett a választási eredményre

Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője egyfajta borús jóslatot fogalmazott meg az Európai Unió jövőjével kapcsolatban.

Az Európai Unió hamarosan össze fog omlani – ezt reagálta a Tisza Párt választási győzelmére Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője X-oldalán – írja a Portfolio.

Az RDIF vezére az egyik utolsó orosz vezető, aki még rendelkezik X-profillal. Kirill Dmitrijev rendszeres résztvevője az Ukrajnával folytatott tárgyalásoknak, számos helyen képviseli a moszkvai érdekeket.

„Ez csak fel fogja gyorsítani az EU összeomlását. Ellenőrizzék, hogy igazam volt-e négy hónap múlva” – írta X-oldalára, kommentálva egy Orbán Viktor választási vereségéről szóló posztot.

Van, ahol mindössze 59 szavazat a különbség, és még nincs vége
A Nemzeti Választási Iroda honlapján jelenleg 98,9 százalékos szinten áll a feldolgozottság. Mutatjuk a legutolsó eredményeket, valamint azokat a választókerületeket, ahol nagyon szoros az eredmény, és még bejöhet néhány ezer szavazat.
 

Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagál az OTP, a 4iG, a Mol

A Tisza Párt győzelmével ért véget a vasárnapi országgyűlési választás Magyarországon, ennek hatására pedig máris nagyobb erősödésben van a forint a vezető, illetve a régiós devizákkal szemben is. Az eseményeket követően azonban nem csak a devizapiacon, de a magyar tőzsdén is nagy mozgásokat láthatunk: a BUX történelmi csúcsra ugrott, csakúgy mint az OTP, a Mol, valamint a Richter részvénye is. Eközben viszont rendkívül erős eladói nyomás alá kerültek a NER-papírok: hatalmas mínuszban van többek között van a 4iG és az Opus is. Eközben a nemzetközi befektetői hangulatra igencsak rányomhatja a bélyegét, hogy a hétvégén borultak az iráni béketervek, ennek következtében pedig ismét elszállt az olajár, és a nemzetközi piacokon esés van kibontakozóban.

Példátlan tengeri blokádot hirdetett az Egyesült Államok: ismét brutálisan kilőhet az olaj ára

Az Egyesült Államok hétfőn tengeri blokádot vezet be Irán ellen a Hormuzi-szorosban, mely a szakértők szerint gyakorlatilag egy hadüzenettel ér fel.

Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

2026. április 13. 09:21
„Ukrajna és Magyarország megérdemli, hogy jó barátok legyenek” – az ukrán külügyminiszter is gratulált a Tiszának
2026. április 13. 09:03
Robert Fico üzent Magyar Péternek és Orbán Viktornak is
