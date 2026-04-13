Egy úgynevezett molotov koktél, házi készítésű gyújtóbomba.
Molotov-koktélt dobtak az OpenAI alapítójának házára

Sam Altman a mesterséges intelligencia elterjedésének egyik kulcsfigurája, népszerűsége viszont a jelek szerint nem éppen töretlen.

Péntek hajnalban egy támadó Molotov-koktélt dobott az OpenAI vezérigazgatójának lakóházára San Franciscoban – írja a hwsw.hu.

A helyi rendőrség is megerősítette a hírt, a feltételezett tettest, egy 20 év körüli férfit, aki a cég irodaépületének felgyújtásával is fenyegetőzött, elfogták.

A hatósági jelentés szerint a hajnali négy óra körül végrehajtott támadás kisebb tüzet okozott az ingatlan külső kerítésénél, a támadó a cselekményt követően elmenekült a helyszínről. Személyi sérülés nem történt és jelentős anyagi kárról sem szól a beszámoló.

Az OpenAI és Sam Altman is megszólalt az eset kapcsán, megköszönte a San Francisco-i rendőrségnek a gyors beavatkozást és közölte, mindenben támogatják a hatóságokat a nyomozásban. Személyes blogján arról írt a cégalapító, hogy „alábecsülte a szavak és narratívák erejét”, majd hozzátette, megérti az iparág működésével kapcsolatos kritikákat és a technológiaellenes hozzáállást is, de a technológiai haladás „hihetetlenül jóvá” varázsolja mindenki jövőjét.

Mind Sam Altmant, mind pedig cégét komoly kritikák érték az elmúlt hetekben-hónapokban, és a mostani incidens is vélhetően ennek a hozadéka. A menedzsment legnagyobb visszhangot kiváltó döntése az elmúlt hónapokban az Egyesült Államokban az volt, amikor az OpenAI februárban azonnal készséggel az Anthrorpic helyébe lépett, miután a rivális AI-céggel lezárta az együttműködését a Pentagon – emlékeztet a lap.

Alaptörvény-módosítást, korrupcióellenes intézkedéseket tervez a Tisza

A NATO-tagok elutasítják a Hormuzi-szoros tengeri blokádjában való részvételt

A NATO szövetségesei hétfőn elutasították, hogy csatlakozzanak Donald Trump amerikai elnöknek a Hormuzi-szoros tengeri blokádjára vonatkozó tervéhez. Ehelyett egy önálló, a harcok lezárultát követő nemzetközi missziót javasoltak a hajózás helyreállítására. Ez a lépés várhatóan tovább mélyíti a transzatlanti szövetségen belüli feszültségeket.

Élesedik a helyzet: az USA már lépett, drasztikus katonai intézkedést jelentett be Trump

Az amerikai elnök figyelmeztette Iránt: a blokád közelébe kerülő hajókat megsemmisíthetik.

US blockade of Iranian ports takes effect as Trump threatens to destroy 'attack ships'

UK maritime officials advise vessels in the area they may encounter a "military presence" and "right-of-visit procedures during passage".

