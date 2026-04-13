Molotov-koktélt dobtak az OpenAI alapítójának házára

Péntek hajnalban egy támadó Molotov-koktélt dobott az OpenAI vezérigazgatójának lakóházára San Franciscoban – írja a hwsw.hu.

A helyi rendőrség is megerősítette a hírt, a feltételezett tettest, egy 20 év körüli férfit, aki a cég irodaépületének felgyújtásával is fenyegetőzött, elfogták.

A hatósági jelentés szerint a hajnali négy óra körül végrehajtott támadás kisebb tüzet okozott az ingatlan külső kerítésénél, a támadó a cselekményt követően elmenekült a helyszínről. Személyi sérülés nem történt és jelentős anyagi kárról sem szól a beszámoló.

Az OpenAI és Sam Altman is megszólalt az eset kapcsán, megköszönte a San Francisco-i rendőrségnek a gyors beavatkozást és közölte, mindenben támogatják a hatóságokat a nyomozásban. Személyes blogján arról írt a cégalapító, hogy „alábecsülte a szavak és narratívák erejét”, majd hozzátette, megérti az iparág működésével kapcsolatos kritikákat és a technológiaellenes hozzáállást is, de a technológiai haladás „hihetetlenül jóvá” varázsolja mindenki jövőjét.

Mind Sam Altmant, mind pedig cégét komoly kritikák érték az elmúlt hetekben-hónapokban, és a mostani incidens is vélhetően ennek a hozadéka. A menedzsment legnagyobb visszhangot kiváltó döntése az elmúlt hónapokban az Egyesült Államokban az volt, amikor az OpenAI februárban azonnal készséggel az Anthrorpic helyébe lépett, miután a rivális AI-céggel lezárta az együttműködését a Pentagon – emlékeztet a lap.