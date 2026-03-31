INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai 82. légi szállítású hadosztály (angolul:82nd Airborne Division) egyik katonája.
Öböl-válság: már készülődnek az amerikai deszantosok

A Pentagon teljes harckészültségbe helyezte a 82. légi szállítású hadosztály (82nd Airborne Division) egyes egységeit, amelyek fontos szerepet játszhatnak az Irán elleni szárazföldi hadműveletekben.

A 82-esek még a második világháború idején szereztek hírnevet maguknak. Részt vettek a normandiai partraszállásban, majd a világtörténelem legnagyobb légideszant akciójában, a balul sikerült Market Garden hadműveletben. (Az erről szóló, 1977-ben bemutatott film, „A híd túl messze van” öt nemzetközi díjat nyert.)

Az elit hadosztály azóta is az amerikai fegyveres erők egyik legjobban képzett alakulatának számít, amelynek katonái elsősorban különleges hadműveletek végrehajtására szakosodtak. Így az Iránnal egyre jobban elmérgesedő konfliktusban is valószínűleg hamarosan szerephez juthatnak – írja az Army Recognition.

A hadosztály néhány harccsoportja már a Közel-Keleten állomásozik, míg más egységei teljes harckészültségben várják az indulás parancsot. Amennyiben Donald Trump elnök úgy határoz, és megindul az Irán elleni szárazföldi hadjárat, a 82-seket a támadás első hullámaiban vetnék harcba. Feladatuk lehet az iráni haditengerészet bázisainak megszállása, az Iszlám Forradalmi Gárda parancsnoki központjainak elfoglalása, vagy a még megmaradt, légvédelmi egységek semlegesítése.

Emellett rajtaüthetnek a fontos kikötőkön és repülőtereken, ahova aztán megérkezhetnének a hadsereg, valamint a tengerészgyalogság nehézfegyverzetű csapatai. Az ejtőernyősök ugyanis a könnyű gyalogsághoz tartoznak, így mindössze korlátozott tűzerejű fegyverekkel tudnak csak harcolni. Viszont a levegőből óriási támogatást kaphatnak, hiszen az amerikai repülők mostanra már kivívták Irán felett a légi fölényt.

A hadosztály dandárharccsoportjai ejtőernyős gyalogsági zászlóaljakból állnak, amelyeket felderítő századok, tüzérosztályok és logisztikai egységek támogatnak. Ez a szervezet lehetővé teszi a csoportok teljesen önállóan tudjanak működni, ami nagy rugalmasságot biztosít a hadvezetés számára.

A deszantos egységek legfőbb értéke a meglepetésben és a gyorsaságban rejlik. A kézifegyverek mellett a katonák FGM-148 Javelin irányított páncéltörő rakétákkal és Carl Gustaf hátrasiklás nélküli, kézi lövegekkel rendelkeznek. Utóbbiak egyaránt megfelelnek a páncélos járművek, és az ellenséges erődítések elleni harcra. (Ilyenekkel szerelték fel a Magyar Honvédség lövész alakulatait is).

A közvetett tűztámogatást aknavetők és M119 105 mm-es tarackok biztosítják, amelyek persze elmaradnak egy páncélozott dandár tűzerejétől. A 82-es hadosztály légi egységei ugyanakkor képesek közvetlenül is segíteni a földön harcoló bajtársaikat. Támogató tűzcsapások mellett ellátják őket lőszerrel, vízzel és élelemmel, kimentik a sebesülteket a tűzvonalból, valamint segítenek a csapatok szállításában. Ez utóbbit egyébként különféle terepjáró autók és kvadok is gyorsítják.

Hadműveleti szempontból a 82-es hadosztályt a szárazföldi műveletekben a lándzsa hegyének lehet tekinteni.

A deszantosok elmúlt három évtizedben szinte a világ valamennyi komolyabb fegyveres konfliktusában részt vettek. Kulcsszerepet játszottak annak idején a Sivatagi Vihar hadműveletben, segítettek lezárni a balkáni háborút és harcoltak az iszlám szélsőségesek ellen Irakban, illetve Afganisztánban. Amikor pedig a nyugati szövetségesek felhagytak a tálibok elleni hadjárattal, a 82-ek katonái – más egységekkel együtt – biztosították az amerikai, valamint szövetséges alakulatok evakuálását Kabulból. Most pedig – szó szerint is – ugrásra készen várják, hogy harcba szálljanak Irán ellen.

Kérdés az, hogy milyen céllal vethetők be: Irán állítólag felkészült egy szárazföldi invázióra, és egy kontines méretű országról beszélünk, milliós létszámú haderővel, hegyes-völgyes-sivatagos töredezett tereppel és milliós nagyvárosokkal – kérdéses, mire elég ellene egyetlen elitegység...

Megszólalt a rendőrség: ez történhet, ha megzavarnak egy választási gyűlést

Az elmúlt napokban tartott választási rendezvények (gyűlések) rendőri biztosításával kapcsolatos észrevételek, kritikák tisztázása érdekében az alábbi tájékoztatás jelent meg a rendőrség hivatalos oldalán.
 

A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Nagyot romlott az amerikai munkaerőpiaci helyzet

Nagyot romlott az amerikai munkaerőpiaci helyzet

A JOLT felmérése szerint a munkáltatók és a munkavállalók is sokkal óvatosabbak lettek februárban.

Nem a Balaton nyerte a hosszú hétvégét: ide utaznak húsvétkor tömegével a magyarok

Nem a Balaton nyerte a hosszú hétvégét: ide utaznak húsvétkor tömegével a magyarok

Az észak-magyarországi régió és a klasszikus fürdővárosok a legnépszerűbbek a négynapos hosszú hétvégén a magyar vendégek körében.

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

2026. március 31. 15:59
Kifakadt a közlekedési miniszter: a demokráciát veszélyezteti a Német Vasút állapota
2026. március 31. 15:47
Ukrajna hitele: Kaja Kallas elmondta, mikorra születhet meg a megegyezés
