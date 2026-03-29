Nagy fordulat az EU-s menedékkérelmek ügyében

2025-ben 669 400 harmadik országbeli menedékkérő folyamodott nemzetközi védelemért az első alkalommal európai uniós országokban, ez 2024-hez képest 27 százalékos csökkenést jelent – adta hírül az Eurostat.

Tavaly 89 500 olyan venezuelai menedékkérő volt, aki először adott be menedékkérelmet az EU-ban. Ezzel Venezuela vált a top származási országgá, a kérelmezők 13 százalékát adták. A sorban Afganisztán követi, a 63 800 beadott menedékkérelem a kérvényt beadók 10 százalékát jelentette. A 2013 és 2024 között listavezető szírek tavaly már csak a harmadik helyet szerezték meg, 6 százalékot adó 40 000 emberrel – olvasható a közleményben.

Az Európai Unióban beadott ilyen

menedékkérelmek 21 százalékát Spanyolországban nyújtották be. A 141 000 náluk beadott kérelemmel az ország 2025-ben vezette a listát. Utánuk Olaszország következett, az EU-s menedékkérelmek 19 százalékával.

Franciaország és Németország egyaránt a kérelmek 17 százalékát kapták. Görögországban pedig 55 400 kérelmet, a teljes mennyiség 8 százalékát nyújtották be.

Mint írják, Görögországban volt az első alkalommal menedékjogot kérők aránya a legmagasabb a lakossághoz mérten. Ezer főre 5,3 menedékkérő jutott. A toplistában holtversenyben Ciprus és Spanyolország követik, 2,9 menedékkérővel 1000 emberenként. Utánuk Luxemburg (2,6/1000) és Írország (2,4/1000) következik.

2025-ben az EU-ban összesen 21 125 menedékkérelmet nyújtottak be kísérő nélkül érkező kiskorúak.

Az ilyen kérelmek 13 százalékát Afganisztánból nyújtották be, és kerekítve 11 százalékot adnak külön-külön a következő országok: Eritrea, Szíria, Egyiptom, Szomália.

A befogadó országok szempontjából a legtöbb kérelmet Németországban adták be, közel negyedüket, 23 százalékot (4 925 db). A listában az országot Hollandia követi (17 százalék), utána Spanyolország (15 százalék), Görögország (14 százalék) és Belgium (8 százalék) szerepel – olvasható az Eurostat jelentésében.