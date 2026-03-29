Kiadták a vörös fokozatot az oroszok

Oroszország egyik legaktívabb vulkánjának két oldalán lávafolyam látható. Tudósok egyelőre nem látják jelét a vulkáni aktivitás mérséklődésének, a hamufelhő kelet felé terjed.
TODAY, Sheveluch Volcano on the Kamchatka Peninsula has erupted, sending a massive ash plume about 8,000 meters into the sky. ?— Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 14, 2026
This is one of the largest volcanoes in Kamchatka and is currently showing increased activity. The volcano’s age is estimated to be 60,000 to 70,000… pic.twitter.com/koKxps4A5d
A Sivelucs Kamcsatka legészakibb aktív vulkánja, mintegy 45 kilométerre található az 5 ezer lakosú Kljucsi falutól.
A vulkán, amelynek korát 60 000-70 000 évesre becsülik, 2023-ban az elmúlt hatvan év egyik legnagyobb kitörését produkálta, hamuval borítva be a környező településeket.