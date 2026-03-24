Tévedett Dávid Parittyája, súlyos károk Izraelben

Becsapódott egy iráni rakéta Tel-Aviv központjában kedd reggel, hatan könnyebben megsebesültek, súlyos anyagi károk keletkeztek több épületben. Három épületben helyrehozhatatlan károk keletkeztek, számos, a környéken parkoló jármű kigyulladt. A tüzeket eloltották.

A legalább száz kilós robbanótöltetű rakéta a házak közötti nyílt területen ért földet, és nem talált el közvetlenül egy épületet, de így is jelentős károkat okozott a környező házakban. A 13-as kereskedelmi televízió értesülése szerint tíz épület vált lakhatatlanná.

A helyben lakók időben eljutottak az óvóhelyekre, de többeket kezeltek pánikrohammal.

Éjféltől hat hullámban indítottak rakétákat Iránból Izrael felé, számos helyen csapódtak be rakéták vagy elfogórakéták repeszei Izrael középső részén.

Hibázott Dávid Parittyája

A Dávid Parittyája nevű rakétavédelmi rendszer hibája miatt csapódott be két iráni rakéta Izrael déli részén a minap és okozott sebesülést több tucatnyi embernek, valamint jelentős anyagi kárt – közölte hétfőn az izraeli hadsereg.

Nem fejtették ki, hogy milyen hibáról van szó, csak annyit mondtak el az esetekkel kapcsolatban, hogy készletgazdálkodási okból és az Irán elleni háború elhúzódásától tartva használták ezúttal a Dávid Parittyáját, vagyis a három rétegű rakétavédelmi rendszer középső elemét, amely a ballisztikus rakéták és a 40-300 kilométer hatótávolságú manőverező robotrepülőgépek elfogására alkalmas optimálisan. A szombaton Arad és Dimona városok területén becsapódó, Kadr típusú iráni rakéták viszont mintegy ezer kilométeres távolságból támadtak, ami ellen már a rakétavédelmi rendszer legköltségesebb eleme, a Nyíl nevű az optimális. A hadsereg szerint a Dávid Parittyája korábban sikeres volt a Kadr ellen is, ennél a kettőnél kudarcot vallott.

Az izraeli rakétavédelmi rendszer harmadik eleme a Vaskupola, és ezenkívül van még egy lézeres rakétaelhárító rendszer is.

A szombat esti kudarc után a hadsereg közölte, hogy a háború kezdete óta Irán 440 ballisztikus rakétával támadta Izraelt, és ezeknek 92 százalékát sikerült elfogni.

(Nyitóképünkön: a kedd hajnalban Tel-Avivban becsapódott iráni rakéta okozta károk)