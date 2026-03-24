2026. március 24. kedd
TEL AVIV, ISRAEL - MARCH 24: Firefighters spray water in a crater left by an Iranian missile on March 24, 2026 in Tel Aviv, Israel. Israel is now fighting a war on two fronts - with Hezbollah in Lebanon and against Iran - after the United States and Israel launched a joint attack on Iran early on February 28th. (Photo by Erik Marmor/Getty Images)
Nyitókép: Erik Marmor/Getty Images

Tévedett Dávid Parittyája, súlyos károk Izraelben

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Súlyos károk keletkeztek Tel-Avivban, miután kedd hajnalban becsapódott egy óriási, legalább 100 kilónyi robbanótöltetet hordozó iráni rakéta. A hétvégén hibázott Izrael rakétavdelmi rendszerének „középső” eleme, a Dávid Parittyája, ezért okoztak a szokottnál súlyosabb kárt az iráni válaszcsapások.

Becsapódott egy iráni rakéta Tel-Aviv központjában kedd reggel, hatan könnyebben megsebesültek, súlyos anyagi károk keletkeztek több épületben. Három épületben helyrehozhatatlan károk keletkeztek, számos, a környéken parkoló jármű kigyulladt. A tüzeket eloltották.

A legalább száz kilós robbanótöltetű rakéta a házak közötti nyílt területen ért földet, és nem talált el közvetlenül egy épületet, de így is jelentős károkat okozott a környező házakban. A 13-as kereskedelmi televízió értesülése szerint tíz épület vált lakhatatlanná.

A helyben lakók időben eljutottak az óvóhelyekre, de többeket kezeltek pánikrohammal.

Éjféltől hat hullámban indítottak rakétákat Iránból Izrael felé, számos helyen csapódtak be rakéták vagy elfogórakéták repeszei Izrael középső részén.

Hibázott Dávid Parittyája

A Dávid Parittyája nevű rakétavédelmi rendszer hibája miatt csapódott be két iráni rakéta Izrael déli részén a minap és okozott sebesülést több tucatnyi embernek, valamint jelentős anyagi kárt – közölte hétfőn az izraeli hadsereg.

Nem fejtették ki, hogy milyen hibáról van szó, csak annyit mondtak el az esetekkel kapcsolatban, hogy készletgazdálkodási okból és az Irán elleni háború elhúzódásától tartva használták ezúttal a Dávid Parittyáját, vagyis a három rétegű rakétavédelmi rendszer középső elemét, amely a ballisztikus rakéták és a 40-300 kilométer hatótávolságú manőverező robotrepülőgépek elfogására alkalmas optimálisan. A szombaton Arad és Dimona városok területén becsapódó, Kadr típusú iráni rakéták viszont mintegy ezer kilométeres távolságból támadtak, ami ellen már a rakétavédelmi rendszer legköltségesebb eleme, a Nyíl nevű az optimális. A hadsereg szerint a Dávid Parittyája korábban sikeres volt a Kadr ellen is, ennél a kettőnél kudarcot vallott.

Az izraeli rakétavédelmi rendszer harmadik eleme a Vaskupola, és ezenkívül van még egy lézeres rakétaelhárító rendszer is.

A szombat esti kudarc után a hadsereg közölte, hogy a háború kezdete óta Irán 440 ballisztikus rakétával támadta Izraelt, és ezeknek 92 százalékát sikerült elfogni.

(Nyitóképünkön: a kedd hajnalban Tel-Avivban becsapódott iráni rakéta okozta károk)

Oeco-index: Magyarország több régiós versenytársat megelőzve továbbra is a fejlett országok között van

Oeco-index: Magyarország több régiós versenytársat megelőzve továbbra is a fejlett országok között van
Gazdasági szempontból hazánknak van még fejlődési tere, de Kelet- és Közép-Európában Magyarország megelőzi például Romániát, Lengyelországot, Horvátországot, Görögországot, Törökországot, Lettországot és Szlovákiát is az adatok alapján – mondta az InfoRádióban Pásztor Szabolcs. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója kiemelte: ha egy kiemelt kereskedelmi partner rosszul teljesít, azt megérzi a magyar export is.
Orbán Viktor: most biztonságra és tapasztalatra van szükség

Orbán Viktor: most biztonságra és tapasztalatra van szükség

Gyűlöletre, dühre nem lehet sem jövőt, sem hazát építeni – mondta a miniszterelnök országjárásának hétfői esti állomásán Kecskeméten. „Aközött kell választanunk, hogy ki alakítson kormányt: én vagy Zelenszkij” – fogalmazott Orbán Viktor.
 

Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót

Patrióta Nagygyűlés – Budapesti kiáltvány Európának

Itt visszanézheti Orbán Viktor Patrióta nagygyűlésen elmondott beszédét

A Patrióták vezetői Budapesten sorra biztosították támogatásukról Orbán Viktort

1. Patrióta Nagygyűlés: „csak együtt tudjuk megvédeni Európát”

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Panyi Szabolcs visszakozik, csak befolyásosnak próbált látszani

Orbán Viktor: Szijjártó Péter lehallgatása a Tisza Párt érdekében történt – videó

Orbán Anita elismerte, hogy találkozott Panyi Szabolccsal

Több tízezer magyarhoz nem jutott el a fontos választási levél: azonnal lépned kell, ha a tiéd is hiányzik

Több tízezer magyarhoz nem jutott el a fontos választási levél: azonnal lépned kell, ha a tiéd is hiányzik

Több mint 78 ezer választási értesítő érkezett vissza kézbesíthetetlenül a Nemzeti Választási Irodához.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
White House says plans for Iran talks remain 'fluid', as oil price climbs back above $100

White House says plans for Iran talks remain 'fluid', as oil price climbs back above $100

US and Iranian officials earlier gave conflicting accounts of potential talks to end the war, with Iran saying reports of negotiations were "fake news".

