Kegyetlenül káros a hatása a Teheránra hullott fekete esőnek, hosszú távú következményekkel kell számolni

Március 7-én több teheráni üzemanyagraktárat is találat ért az izraeli légicsapások során. A műholdfelvételek alapján egyes létesítmények még napokkal később is lángoltak. A támadások súlyos környezeti és egészségügyi kockázatokat idéztek elő a többmilliós iráni fővárosban – írja a The Guardian cikke nyomán a Portfolio.

Négy üzemanyag-létesítményt értek a bombázások az iráni főváros környékén: északnyugati Sahrán-raktárat, az északkeleti Akdaszije olajraktárat, a déli teheráni finomítót, valamint a nyugati Sahíd Dolati létesítményt. A Sahrán-raktárból vastag füstoszlop tört a magasba.

Ennek következtében a szennyező anyagok – mint a korom, az olajos részecskék és a kén-dioxid – beborították a várost.

Teherán fölött hivar vonult át, ami mérgező, olajjal és korommal szennyezett esővel járt. A lakosság fejfájásról, szem- és bőrirritációról, légzési nehézségekről számolt be. A szakértők szerint ez azonban csupán a kezdet: A WHO főigazgatója szerint a támadás az élelmiszer, a víz és a levegő szennyezésével jár. Ez a helyzet különösen a gyermekekre, az idősekre és a krónikus betegekre jelent súlyos kockázatot.

Az Európai Űrügynökség (ESA) műholdja a csapások után tíz nappal, március 17-én készített felvételeket a területről. Ezeken jól látszott, hogy a Sahrán-raktár és a finomító tüze már alábbhagyott, az Akdaszije-raktárnál viszont továbbra is füst és lángok csaptak fel.

Egy teheráni lakos arról számolt be, hogy a vészhelyzeti víztartalékként használt szabadtéri medencéjük vize teljesen megfeketedett, a város utcáit pedig csúszós, fekete réteg borította be.

Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) arra figyelmeztetett, hogy az iráni lakosság – köztük a kisgyermekek – közvetlenül lélegzi be az égő olajból származó sűrű füstöt. A szennyeződés ráadásul a talajba, a talajvízbe és a termésbe is bemosódhat, ami súlyosan veszélyezteti az ország élelmiszer-ellátását.

Irán a támadásokat ökocídiumnak, vagyis szándékos környezetpusztításnak minősítette. Emellett a főváros polgári üzemanyag-infrastruktúrájának lebombázása komoly nemzetközi felháborodást váltott ki, de még a teheráni rendszerellenzékiek is elítélték a lépést, akik korábban támogatták a katonai beavatkozást. Az iráni orvosok folyamatosan tájékoztatják a lakosságot a savas eső veszélyeiről. A szakemberek többek között az N95-ös maszkok viselését javasolják, és arra kérik az embereket, hogy lehetőség szerint kerüljék a szabadban tartózkodást.