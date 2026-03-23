2026. március 23. hétfő
Nyitókép: Unsplash

Kegyetlenül káros a hatása a Teheránra hullott fekete esőnek, hosszú távú következményekkel kell számolni

Infostart

A lebombázott üzemanyag-létesítmények füstje nyomán mérgező anyagokkal szennyeződött a Teherán-közeli légkör, ami miatt egészségkárosító csapadék hullott a fővárosra. A lakosság máris egészségügyi tünetekről számolt be, de a támadások nemzetközi szinten is komoly ellenérzéseket váltottak ki.

Március 7-én több teheráni üzemanyagraktárat is találat ért az izraeli légicsapások során. A műholdfelvételek alapján egyes létesítmények még napokkal később is lángoltak. A támadások súlyos környezeti és egészségügyi kockázatokat idéztek elő a többmilliós iráni fővárosban – írja a The Guardian cikke nyomán a Portfolio.

Négy üzemanyag-létesítményt értek a bombázások az iráni főváros környékén: északnyugati Sahrán-raktárat, az északkeleti Akdaszije olajraktárat, a déli teheráni finomítót, valamint a nyugati Sahíd Dolati létesítményt. A Sahrán-raktárból vastag füstoszlop tört a magasba.

Ennek következtében a szennyező anyagok – mint a korom, az olajos részecskék és a kén-dioxid – beborították a várost.

Teherán fölött hivar vonult át, ami mérgező, olajjal és korommal szennyezett esővel járt. A lakosság fejfájásról, szem- és bőrirritációról, légzési nehézségekről számolt be. A szakértők szerint ez azonban csupán a kezdet: A WHO főigazgatója szerint a támadás az élelmiszer, a víz és a levegő szennyezésével jár. Ez a helyzet különösen a gyermekekre, az idősekre és a krónikus betegekre jelent súlyos kockázatot.

Az Európai Űrügynökség (ESA) műholdja a csapások után tíz nappal, március 17-én készített felvételeket a területről. Ezeken jól látszott, hogy a Sahrán-raktár és a finomító tüze már alábbhagyott, az Akdaszije-raktárnál viszont továbbra is füst és lángok csaptak fel.

Egy teheráni lakos arról számolt be, hogy a vészhelyzeti víztartalékként használt szabadtéri medencéjük vize teljesen megfeketedett, a város utcáit pedig csúszós, fekete réteg borította be.

Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) arra figyelmeztetett, hogy az iráni lakosság – köztük a kisgyermekek – közvetlenül lélegzi be az égő olajból származó sűrű füstöt. A szennyeződés ráadásul a talajba, a talajvízbe és a termésbe is bemosódhat, ami súlyosan veszélyezteti az ország élelmiszer-ellátását.

Irán a támadásokat ökocídiumnak, vagyis szándékos környezetpusztításnak minősítette. Emellett a főváros polgári üzemanyag-infrastruktúrájának lebombázása komoly nemzetközi felháborodást váltott ki, de még a teheráni rendszerellenzékiek is elítélték a lépést, akik korábban támogatták a katonai beavatkozást. Az iráni orvosok folyamatosan tájékoztatják a lakosságot a savas eső veszélyeiről. A szakemberek többek között az N95-ös maszkok viselését javasolják, és arra kérik az embereket, hogy lehetőség szerint kerüljék a szabadban tartózkodást.

tűz

légi csapás

üzemanyag

izrael

irán

eső

olaj

füst

teherán

tározó

káros

iráni háború

Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót

Budapesten, a Millenárison rendezték meg itthon az első Patrióta nagygyűlést, amelyen számos neves külföldi politikus személyesen felszólalva vagy videóüzenetben biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt a támogatásáról. Beszédet mondott többek között a francia Marine Le Pen, az olasz Matteo Salvini, a spanyol Santiago Abascal, valamint a holland Geert Wilders. Az osztrák Herbert Kickl, valamint a cseh Andrej Babis videóüzenetet küldött az eseményre.
 

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Váratlan fordulat a lefoglalt ukrán pénzek ügyében: állást foglalt az EKB elnöke is

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke szerint az EU monetáris stabilitását fenyegeti a magyar terrorelhárítás akciója, amelyet az ukrán Oscsadbank pénzszállítói ellen hajtottak végre. Mindez Lagarde írásbeli válaszából derül ki, amelyet Andrij Pisnijnek, az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) elnökének a levelére küldött - erősítette meg a Portfolionak az EKB szóvivője.

Most érkezett! Forgalmas orosz olajkikötőt talált el Ukrajna: hatalmas lángok csaptak fel

Ukrán források szerint a primorszki kikötő éves szinten mintegy 60 millió tonna kőolaj forgalmát bonyolítja le.

Trump says Iran has 'one more chance at peace' as Tehran calls reports of US talks 'fake news'

The president earlier said he'd postponed strikes on Iranian power plants after talks, which the speaker of Iran's parliament denies took place.

2026. március 23. 18:50
2026. március 23. 17:29
