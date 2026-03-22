Nagyot lépett a Google

Mindenhol elérhetővé tette a Google az új, élő keresés nevű funkcióját – írja az Engadget alapján a hvg.hu. A fejlesztést még tavaly adta ki a cég az Egyesült Államokban, most azonban mindenhol megjelent, ahol elérhető a cég AI-módja.

A Google androidos és iOS-es változatában használható funkcióval rámutathat a telefon kamerájával egy tárgyra vagy dologra, és kérdéseket is feltehet a látottakkal kapcsolatban. Méghozzá szóban – a Gemini 3.1 Flash modellel hajtott mesterséges intelligencia pedig szintén szóban reagál a látottakra, hallottakra.

A funkciót a keresősáv alatti élő keresés-ikont megérintve lehet elindítani a Google alkalmazásban.

Ha megnyitotta, alapértelmezetten hangalapú keresést indít a rendszer, de az alsó sávban kiválaszthatja a videó lehetőséget, így „látni” fog a rendszer a kamera segítségével.

Az élő keresés a Google Lensen belül is elérhető.

Az ingyenes újdonság eléréséhez érdemes frissíteni a Google alkalmazást az App Store-ban vagy a Play Áruházban.