2026. március 8. vasárnap
Two king chess pieces textured with American and Chinese flags on black and white chessboard. Politics and checkmate concept. Horizontal composition with selective focus and copy space.
Nyitókép: MicroStockHub/Getty Images

A kínai külügyminiszter párbeszédet sürgetett az USA-val

Infostart / MTI

A Kína és az Egyesült Államok közötti párbeszéd elengedhetetlen a félreértések és a nemzetközi feszültségek elkerüléséhez - jelentette ki Vang Ji kínai külügyminiszter vasárnap Pekingben.

A tárcavezető a kínai parlament éves ülésszakának sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: ha a két ország nem tart fenn párbeszédet, az félreértéseket okozhat, ami szerinte végső soron konfrontációhoz és globális károkhoz vezethet.

Vang elmondta, hogy napirenden van a magas szintű kínai-amerikai egyeztetések kérdése, és a feleknek alapos előkészítést kell végezniük annak érdekében, hogy megfelelő környezet jöjjön létre a fennálló nézetkülönbségek kezeléséhez,

részleteket azonban nem közölt az esetleges vezetői találkozóról.

A külügyminiszter kitért a nemzetközi helyzetre is, és az iráni konfliktussal kapcsolatban azonnali tűzszünetre szólított fel. Mint fogalmazott, "a háború nem szolgál megoldásként a problémák rendezésére", ezért a katonai műveletek mielőbbi leállítását sürgette.

Vang továbbá bírálta a hatalmi politika alkalmazását is a nemzetközi kapcsolatokban, mint mondta, "az erős ököl nem egyenlő az erős érvekkel", a világ pedig nem térhet vissza a "dzsungel törvényéhez". Hozzátette:

az erő alkalmazása nem bizonyítja egy ország valódi erejét.

Egyúttal hangsúlyozta, hogy Kína gazdasága stabilizáló tényezőt jelenthet a globális rendszerben. Elmondása szerint az ország továbbra is a nyitottságra és az együttműködésre épülő fejlődési modellt kívánja követni.

