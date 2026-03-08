A kínai külügyminiszter párbeszédet sürgetett az USA-val

A tárcavezető a kínai parlament éves ülésszakának sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: ha a két ország nem tart fenn párbeszédet, az félreértéseket okozhat, ami szerinte végső soron konfrontációhoz és globális károkhoz vezethet.

Vang elmondta, hogy napirenden van a magas szintű kínai-amerikai egyeztetések kérdése, és a feleknek alapos előkészítést kell végezniük annak érdekében, hogy megfelelő környezet jöjjön létre a fennálló nézetkülönbségek kezeléséhez,

részleteket azonban nem közölt az esetleges vezetői találkozóról.

A külügyminiszter kitért a nemzetközi helyzetre is, és az iráni konfliktussal kapcsolatban azonnali tűzszünetre szólított fel. Mint fogalmazott, "a háború nem szolgál megoldásként a problémák rendezésére", ezért a katonai műveletek mielőbbi leállítását sürgette.

Vang továbbá bírálta a hatalmi politika alkalmazását is a nemzetközi kapcsolatokban, mint mondta, "az erős ököl nem egyenlő az erős érvekkel", a világ pedig nem térhet vissza a "dzsungel törvényéhez". Hozzátette:

az erő alkalmazása nem bizonyítja egy ország valódi erejét.

Egyúttal hangsúlyozta, hogy Kína gazdasága stabilizáló tényezőt jelenthet a globális rendszerben. Elmondása szerint az ország továbbra is a nyitottságra és az együttműködésre épülő fejlődési modellt kívánja követni.