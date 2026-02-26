ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 26. csütörtök
A woman relishes the moment under a refreshing shower in a modern bathroom, with natural light streaming in and a breathtaking city view in the background.
Nyitókép: Mystockimages/Getty Images

Focibotrány: a klub vezetője titokban videózta a zuhanyzó női játékosokat

Infostart

Csupán felfüggesztett börtönt és némi pénzbüntetést kapott az osztrák sportvezető, aki évek óta több tucat női játékosról készített zuhanyzás közben titkos videófelvételeket.

Botrány rázza meg az osztrák futballt, mivel a vorarlbergi Altachban a helyi női futballcsapat, az SCR Altach zuhanyzójában egy játékvezető, aki egyszersmind a helyi klub egyik vezetője is volt, egy titokban elhelyezett mobiltelefonnal, illetve a kulcslyukon keresztül videózta a játékosokat – írja az Index.

Az esetből bírósági ügy lett, majd enyhe ítélet született, amit a játékosok felháborodva fogadtak.

A botrány tavaly novemberben pattant ki, amit a tartományi újság, a Vorarlberger Nachrichten robbantott. Kiderült, hogy a helyi klub egyik vezetője – aki a svájci élvonalban játékvezetőként is dolgozik – rejtett mobiltelefonnal, illetve a kulcslyukon keresztül leskelődve, titokban felvételeket készített a női öltözőben, a zuhanyozóban tisztálkodó meztelen játékosokról.

A videókon legalább harminc játékos ismerte fel magát. Amikor megtudták, hogy titokban videózták őket, többen sokkot kaptak.

Michaela Schmidt osztrák sportminiszter gyomorforgatónak nevezte a történteket.

Az illetőt feljelentették, és a napokban lezajlott a tárgyalás. A feldkirchi tartományi bíróságon ítéletet is hirdettek:

hét hónapos börtönbüntetésre ítélték, amit négy évre felfüggesztettek, továbbá 1200 euróra megbírságolták.

Ezenfelül a károsultaknak, akik harmincan vannak, fejenként 625 euró fájdalomdíjat kell átutalnia. A büntetés összege így 18 750 euró, mintegy hétmillió forint.

Az enyhe ítélet miatt most kiakadt az osztrák közvélemény és a kisváros jelentős része. Az ügyész amúgy gondolkodási időt kért, egyelőre nem tudni, hogy kéri-e az ítélet súlyosítását.

A titkos videózás 2020 óta biztosan zajlott, de az is lehet, hogy az illető már 2018-ban is készített felvételeket a zuhanyzóban. Azt nem sikerült tisztázni, hogy az elkövető csak saját magának videózott, vagy terjesztette is a felvételeket.

