Focibotrány: a klub vezetője titokban videózta a zuhanyzó női játékosokat

Botrány rázza meg az osztrák futballt, mivel a vorarlbergi Altachban a helyi női futballcsapat, az SCR Altach zuhanyzójában egy játékvezető, aki egyszersmind a helyi klub egyik vezetője is volt, egy titokban elhelyezett mobiltelefonnal, illetve a kulcslyukon keresztül videózta a játékosokat – írja az Index.

Az esetből bírósági ügy lett, majd enyhe ítélet született, amit a játékosok felháborodva fogadtak.

A botrány tavaly novemberben pattant ki, amit a tartományi újság, a Vorarlberger Nachrichten robbantott. Kiderült, hogy a helyi klub egyik vezetője – aki a svájci élvonalban játékvezetőként is dolgozik – rejtett mobiltelefonnal, illetve a kulcslyukon keresztül leskelődve, titokban felvételeket készített a női öltözőben, a zuhanyozóban tisztálkodó meztelen játékosokról.

A videókon legalább harminc játékos ismerte fel magát. Amikor megtudták, hogy titokban videózták őket, többen sokkot kaptak.

Michaela Schmidt osztrák sportminiszter gyomorforgatónak nevezte a történteket.

Az illetőt feljelentették, és a napokban lezajlott a tárgyalás. A feldkirchi tartományi bíróságon ítéletet is hirdettek:

hét hónapos börtönbüntetésre ítélték, amit négy évre felfüggesztettek, továbbá 1200 euróra megbírságolták.

Ezenfelül a károsultaknak, akik harmincan vannak, fejenként 625 euró fájdalomdíjat kell átutalnia. A büntetés összege így 18 750 euró, mintegy hétmillió forint.

Az enyhe ítélet miatt most kiakadt az osztrák közvélemény és a kisváros jelentős része. Az ügyész amúgy gondolkodási időt kért, egyelőre nem tudni, hogy kéri-e az ítélet súlyosítását.

A titkos videózás 2020 óta biztosan zajlott, de az is lehet, hogy az illető már 2018-ban is készített felvételeket a zuhanyzóban. Azt nem sikerült tisztázni, hogy az elkövető csak saját magának videózott, vagy terjesztette is a felvételeket.