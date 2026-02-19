ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 19. csütörtök
Orosz és kenyai zászló
Nyitókép: Oleksii Liskonih/Getty Images

Orosz sorozás: állást és sportkarriert ígértek kenyaiaknak, végül a fronton találták magukat

Infostart / MTI

Több mint ezer kenyai állampolgárt sorozhattak be az orosz hadseregbe – derült ki egy hírszerzési jelentésből. Az érintettek turista vízummal, többnyire az Egyesült Arab Emírségeken és Törökországon át jutottak Oroszországba, ahol aztán sokukat kényszerítették, hogy írják alá a katonai szerződést, majd az ukrajnai hadszíntérre vitték őket.

Több mint ezer kenyai állampolgárt sorozhattak be az orosz hadseregbe, többségüket kényszerrel – áll egy hírszerzési jelentésben, amelyet Kimani Ichung'wah kenyai parlamenti képviselő terjesztett a kelet-afrikai ország parlamentje elé. A jelentés szerint az embereket az ukrajnai frontvonalakon vetették be.

A képviselő a törvényhozásban elmondta: az emberek turista vízummal, többnyire az Egyesült Arab Emírségeken és Törökországon át jutottak Oroszországba, ahol aztán sokukat kényszerítették, hogy aláírják a katonai szerződést, majd szinte azonnal az ukrajnai hadszíntérre vitték őket. A jelentés szerint az embereket a nairobi repülőtér megvesztegethető munkatársaival közösen dolgozó munkaközvetítő cégek, illetve Oroszország Nairobiban és Kenya Moszkvában működő nagykövetségének dolgozói segítségével juttatják Oroszországba.

Az afrikai ország hatóságai mind ez idáig körülbelül 200, az orosz egységek soraiban harcoló kenyairól tudtak. Közülük – a februári összesítés szerint – 28-at eltűntként tartanak nyilván, 35-en támaszpontokon szolgálnak, 89-et küldtek a frontvonalakra és 39-et kórházban ápolnak, 30-at pedig sikerült hazaszállítani Kenyába.

Négy hazatérő a sajtónak azt mondta, egy nairobi munkaközvetítő álláslehetőséget vagy sportkarriert ígért neki Oroszországban.

Musali Mudavadi kenyai külügyminiszter a tervek szerint márciusban Moszkvába utazik. A kenyai kormány korábban több alkalommal szót emelt az ellen, hogy állampolgárait „ágyútölteléknek” használják.

