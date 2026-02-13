ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.55
usd:
318.9
bux:
127685.11
2026. február 13. péntek Ella, Linda
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Golyó által kilyukasztott katonai sisak a törmelék között egy kijevi utcán 2022. február 26-én. Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségei, így a főváros ellen is hadműveletet folytatnak, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be. A felek halálos áldozatokról és sebesültekről is beszámoltak. A nemzetközi közösség sorra jelent be büntetőintézkedéseket Moszkva ellen.
Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

A nyugati lakosság többsége szerint világháború is jöhet – felmérés

Infostart

Egy közvélemény-kutatás azt vizsgálta, mennyire tart a lakosság egy világháború kitörésétől, mennyire támogatják akár anyagi áldozatok árán is a védelmi költések növelését, illetve hogy mit gondolnak a nukleáris fegyverek bevetésének valószínűségéről.

A február elején, több mint kétezer ember megkérdezésével készült kutatás azt mutatja, hogy az öt vizsgált országból négyben – az Egyesült Államokban, Kanadában, Franciaországban és az Egyesült Királyságban – a válaszadók többsége valószínűbbnek tartja egy világháború kitörését a következő öt évben, mint annak elkerülését. Egyedül a németek valamelyest optimistábbak: ők az egyetlenek, akik szerint nem valószínű egy újabb globális fegyveres konfliktus a közeljövőben.

A trend azonban mindenhol az aggodalom növekedését mutatja. Nagy-Britanniában például egy év alatt 30 százalékról 43 százalékra emelkedett azok aránya, akik reális forgatókönyvnek tartják egy világháború kitörését. Az Egyesült Államokban pedig a lakosság közel fele, 46 százaléka osztja ezt a félelmet – idézte a Politico által közölt kutatási eredményeket a Portfolio.

Mindeközben rohamosan csökken azok száma, akik szerint „valószínűtlen” egy világháború a következő években: a nyugati országok lakosságának mindössze 21-40 százaléka gondolja azt, hogy nem lesz ilyen fegyveres konfliktus.

További fontos eredménye a közvélemény-kutatásnak, hogy elvben széles körű a támogatás a védelmi költségvetések növelésére, ám ez a támogatás azonban drasztikusan visszaesik, amint konkrét anyagi áldozatokról, például adóemelésről vagy megszorításokról esik szó. A francia és a német közvélemény különösen elutasítóvá vált az elmúlt egy évben.

A nukleáris fegyverek bevetésétől való félelem is kézzelfoghatóvá vált. A vizsgált országokban legalább minden harmadik ember attól tart, hogy a következő öt évben atomfegyvert vetnek be egy fegyveres konfliktus során.

Kezdőlap    Külföld    A nyugati lakosság többsége szerint világháború is jöhet – felmérés

közvélemény-kutatás

világháború

háború

aggodalom

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bejelentés – Gyakorlatilag eláll az MSZP a 2026-os választásoktól

Bejelentés – Gyakorlatilag eláll az MSZP a 2026-os választásoktól
36 év történelme ér véget, az MSZMP utódpártja 1990 óta volt tagja a magyar parlamentnek. Négy politikusa függetlenként elindul a választáson, és arra buzdítja a választókat, hogy a legesélyesebb ellenzéki jelöltre szavazzanak az adott oevk-ban. A pártelnök Komjáthi Imre az InfoRádióban beszélt a döntés részleteiről.
Mi okozta a tüzet? Egy szobában robbanás volt, büntetőeljárás indul Budakeszin

Mi okozta a tüzet? Egy szobában robbanás volt, büntetőeljárás indul Budakeszin

Az elsődleges vizsgálatok szerint valószínűleg az egyik szobában történt robbanás okozhatta a több halottat és rengeteg sérültet követelő, Budakeszin péntekre virradóra történt háztüzet – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken, a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján. Egy ember elhunyt a kórházban, így már négyre nőtt a halálos áldozatok száma. A sérülteké 26.
 

Budakeszi polgármestere is megszólalt a katasztrófáról, a beszakadt födém alatt voltak a halottak, gázpalack is robbant

VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.13. péntek, 18:00
Hidasi Judit
japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ma érkezik a 14. havi nyugdíj – Mutatjuk, ki hány forinttal kap többet

Ma érkezik a 14. havi nyugdíj – Mutatjuk, ki hány forinttal kap többet

Remek hónapjuk van a nyugdíjasoknak, ugyanis a megszokott módon februárban érkezik a teljes 13. havi juttatás, továbbá idén először megérkezik a 14. havi nyugdíj első negyedrésze is. Mutatjuk a pontos számokat, hogy kinek mekkora összeggel nő a havi bevétele.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elfogatóparancsot adtak ki Molnár Gusztáv ellen: kiskorú veszélyeztetése miatt körözi a rendőrség

Elfogatóparancsot adtak ki Molnár Gusztáv ellen: kiskorú veszélyeztetése miatt körözi a rendőrség

A Gödöllői Járásbíróság rendelte el a körözést, az eljárást a III. kerületi rendőrség folytatja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio warns Europe of new era in geopolitics before big Munich speech

Rubio warns Europe of new era in geopolitics before big Munich speech

The US Secretary of State will address the first major transatlantic meeting since Donald Trump threatened to annex Greenland.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 13. 15:07
Magyarországra üzent az Egyesült Államok külügyminisztere
2026. február 13. 14:56
Megszületett az amerikai–tajvani kereskedelmi megállapodás
×
×
×
×