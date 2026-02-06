ARÉNA - PODCASTOK
Snow, ice and adverse weather conditions bring things to a stand still.
Nyitókép: kev303/GettyImages

Hó, közlekedési káosz és iskolai bezárások Dániában

Infostart / MTI

Heves hóesés bénította meg pénteken Dániában több helyen is a tömegközlekedést, több koppenhágai iskolában pedig a tanítás is elmaradt.

A Dán Meteorológiai Intézet (DMI) péntek estig figyelmeztetést adott ki az ország keleti részére, beleértve a fővárost és a Jutland-félszigeten található Aarhus városát is. Kiemelték, hogy egyes területeken akár 30 centiméter hó is eshet. Jutland északi részére szintén figyelmeztetést adtak ki a várható hóviharok miatt.

Aarhusban le kellett állítani az autóbusz-közlekedést, a Koppenhága térségében élőknek pedig azt javasolja rendőrség, hogy csak akkor induljanak útnak otthonról, ha feltétlenül szükséges.

A koppenhágai repülőtér törölte a péntek reggeli berlini és párizsi járatokat, és közölte, hogy további járattörlésekre kerülhet sor.

