2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
Washington DC, Egyesült Államok, 2026. február 3. Donald Trump amerikai elnök „nagyszerűnek” nevezte Gustavo Petro kolumbiai államfőt a Fehér Házban tartott keddi megbeszélésüket követően. Photo by Colombian Presidency Press Office/Anadolu via Getty Images
Nyitókép: Colombian Presidency Press Office/Anadolu via Getty Images

Fordulat: nagyszerű benyomást tett Trumpra a kolumbiai elnök

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök „nagyszerűnek” nevezte Gustavo Petro kolumbiai államfőt a Fehér Házban tartott keddi megbeszélésüket követően. Ez volt az első személyes találkozó a két vezető között azután, hogy az elmúlt hónapokban nyilvánosan bírálták egymást. A közel kétórás tárgyalás középpontjában a kábítószer-kereskedelem elleni együttműködés állt.

A találkozót követően Trump újságíróknak azt mondta, hogy Petróval „nagyon jól kijöttek egymással”, és kolumbiai partnerét „nagyszerűnek” nevezte. Közölte, hogy az Egyesült Államok és Kolumbia megállapodás kidolgozásán dolgozik az illegális kábítószerek Egyesült Államokba irányuló beáramlásának csökkentésére. Trump szerint korábbi bírálatai abból fakadtak, hogy nem ismerte személyesen a kolumbiai elnököt.

Petro a találkozót követően tartott sajtótájékoztatón jelezte, hogy a kábítószer-kereskedelem elleni fellépés módjáról továbbra is eltérően gondolkodnak. Elmondta: Kolumbia elsősorban nem katonai eszközökkel kívánja visszaszorítani a kábítószer-termelést, hanem azt szeretné elérni, hogy a gazdák legális mezőgazdasági termények – például kávé vagy kakaó – termesztésére álljanak át. Az elnök emellett határozott fellépést sürgetett a nemzetközi drogkereskedelem finanszírozóival szemben.

A kolumbiai elnök közölte: az Egyesült Államok segítségét kérte a Kolumbián kívül tartózkodó, kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított személyek elfogásában, emellett Trump közvetítését sürgette egy Kolumbia és Ecuador közötti diplomáciai vita rendezésében is.

A találkozó napján Kolumbia egy kábítószer-kereskedelemmel vádolt személyt adott ki az amerikai hatóságoknak.

Kolumbia az Egyesült Államok egyik legfontosabb dél-amerikai partnere. Washington tavaly azon országok közé sorolta Kolumbiát, amelyek nem teljesítik maradéktalanul nemzetközi kötelezettségeiket az illegális kábítószerek elleni küzdelemben, és szankciókat vezetett be Gustavo Petro ellen.

Kolumbia a világ legnagyobb kokaintermelője. Az ENSZ adatai szerint a világ kokacserjeültetvényeinek mintegy kétharmada Kolumbiában található. Bár a biztonsági helyzet javult a 2016-os békemegállapodás óta, az ország egyes térségeiben továbbra is illegális fegyveres csoportok tevékenykednek.

