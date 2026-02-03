Lecsapott a tél Lengyelországra is

Lengyelországban az utóbbi napok a leghidegebbek eddig az idei télen, hétfőre virradóan több helyen mínusz 28 Celsius-fokot mértek, és a hőmérséklet napközben is mínusz 19 és mínusz 13 fok között mozgott. Az RCB szóvivője közölte: az időjárási viszonyok miatt jelenleg 3500 háztartás van áramszolgáltatás nélkül. Megerősítette továbbá: az utóbbi 24 órában három ember halt meg kihűlés következtében, november eleje óta pedig 40.

Az erős fagy miatt hétfő délután a lengyel meteorológiai intézet (IMGW) keddre és szerdára is figyelmeztetéseket adott ki.

First victims in Poland! Winter has started killing — and this is no metaphor



Abnormally severe frost has hit Poland. Since the start of winter, the number of people who have died from hypothermia has reached dozens — according to officially confirmed data from the Interior… pic.twitter.com/edOtZ3kz3C — NEXTA (@nexta_tv) February 2, 2026

Gdansk és Sopot városok vezetése hétfő délután közölte: válságstábot állítottak fel, miután meghibásodott a helyi hőerőmű, és ennek következtében Gdansk hét kerületében és egész Sopotban "fűtési zavarok és ellátási szünetek fordulhatnak elő". A lakásokban ezért 15-18 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható. A hőerőmű meghibásodott elemének újbóli üzembe helyezését szerdára tervezik - jelezték.

A hideg miatt több mint 300 lengyelországi iskolában felfüggesztették a tanítást, illetve távoktatásra álltak át. A városi önkormányzatok melegedősátrakat és ingyenes autóbuszokat bocsátottak rendelkezésre, a rendőrség pedig az elhagyott épületeket, a lépcsőházakat és egyéb helyeket ellenőrzi, hogy segítséget nyújtson az ott magukat meghúzó, rászoruló embereknek.