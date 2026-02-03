ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.85
usd:
322.4
bux:
130284.26
2026. február 3. kedd Balázs
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Kopasz fák egy havas tájon.
Nyitókép: Getty Images/fotokostic

Lecsapott a tél Lengyelországra is

Infostart / MTI

A fagyos időben mintegy 3500 háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül - közölte Piotr Blaszczyk, a kormányzati biztonsági központ (RCB) szóvivője. Egy hőerőmű meghibásodása miatt pedig akadozik a fűtés Gdansk és Sopot tengermelléki városokban.

Lengyelországban az utóbbi napok a leghidegebbek eddig az idei télen, hétfőre virradóan több helyen mínusz 28 Celsius-fokot mértek, és a hőmérséklet napközben is mínusz 19 és mínusz 13 fok között mozgott. Az RCB szóvivője közölte: az időjárási viszonyok miatt jelenleg 3500 háztartás van áramszolgáltatás nélkül. Megerősítette továbbá: az utóbbi 24 órában három ember halt meg kihűlés következtében, november eleje óta pedig 40.

Az erős fagy miatt hétfő délután a lengyel meteorológiai intézet (IMGW) keddre és szerdára is figyelmeztetéseket adott ki.

Gdansk és Sopot városok vezetése hétfő délután közölte: válságstábot állítottak fel, miután meghibásodott a helyi hőerőmű, és ennek következtében Gdansk hét kerületében és egész Sopotban "fűtési zavarok és ellátási szünetek fordulhatnak elő". A lakásokban ezért 15-18 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható. A hőerőmű meghibásodott elemének újbóli üzembe helyezését szerdára tervezik - jelezték.

A hideg miatt több mint 300 lengyelországi iskolában felfüggesztették a tanítást, illetve távoktatásra álltak át. A városi önkormányzatok melegedősátrakat és ingyenes autóbuszokat bocsátottak rendelkezésre, a rendőrség pedig az elhagyott épületeket, a lépcsőházakat és egyéb helyeket ellenőrzi, hogy segítséget nyújtson az ott magukat meghúzó, rászoruló embereknek.

Kezdőlap    Külföld    Lecsapott a tél Lengyelországra is

lengyelország

fagy

tél

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vitalij Klicsko: Kijev az életéért küzd

Vitalij Klicsko: Kijev az életéért küzd

Az ukrán főváros polgármestere drámai hangú interjúban számolt be a BBC-nek a hétfőre virradó éjjel történt tömeges orosz légicsapásról.
 

Volodimir Zelenszkij: Ukrajna tárgyalni akar és nem megadni magát az oroszoknak

Itt a terv: katonai választ adna Európa és Amerika az orosz tűzszünet-sértésre

NATO-főtitkár Kijevben: megvan a terv katonák küldésére Ukrajnába

Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij

Bendarzsevszkij Anton: új emberek hozhatnak nagy fordulatot az ukrajnai béke ügyében

Elkapva az orosz kém torka Lengyelországban

VIDEÓ
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.04. szerda, 18:00
Papp Bence
labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megdöbbentő tervet vázolt fel Donald Trump: ez már a saját pártjának is sok

Megdöbbentő tervet vázolt fel Donald Trump: ez már a saját pártjának is sok

Újabb frontot nyitott a választási rendszer körüli vitában Donald Trump amerikai elnök: egy podcastinterjúban arról beszélt, hogy a republikánusoknak „nemzeti szintre kellene emelniük” a választások lebonyolítását, vagyis át kellene venniük az államoktól a szavazás irányítását. Az elnök ismét bizonyítékok nélkül állította, hogy elcsalták tőle a 2020-as választást, és azt sugallta, hogy több államban „át kellene venni” a választások ellenőrzését – számolt be a Washington Post.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hivatalosak a januári rezsistop részletei: erről tudjon, aki gázzal, árammal, távhővel fűt

Hivatalosak a januári rezsistop részletei: erről tudjon, aki gázzal, árammal, távhővel fűt

A rezsistop akár az áramszámlákban is érvényesíthető, például a gázkapcsolattal nem rendelkezők érdekében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Mandelson being investigated by police over claims he leaked emails to Epstein

Mandelson being investigated by police over claims he leaked emails to Epstein

It comes after the government referred material to police after reviewing files that suggest Mandelson allegedly passed sensitive information to Jeffrey Epstein.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 3. 19:15
Menedékkérők – fordult a kocka Németországban
2026. február 3. 18:51
Elkapva az orosz kém torka Lengyelországban
×
×
×
×