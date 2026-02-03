ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 3. kedd
The thermometer on the snow shows low temperatures well below zero. Extreme winter freezing weather.
Nyitókép: SimpleImages/Getty Images

Kubában fagy, nem szoktak hozzá

Infostart / MTI

Történelmi hőmérsékletesés volt a karibi térségben: Kubában a sziget történetében először mértek fagypont közeli hőmérsékletet - közölte az Insmet meteorológiai szolgálat a Facebookon kedden.

A tájékoztatás szerint az északi Matanzas tartományban egy mérőállomás rögzített 0 Celsius-fok körüli hőmérsékletet. Ez a valaha mért legalacsonyabb hőmérséklet a trópusi szigeten.

A matanzasi időjárási központ ráadásul zúzmarás mezőkről is beszámolt, ami a rendszerint hőségtől szenvedő Kubában rendkívül ritka jelenség.

A legutóbbi hidegrekordot 1996-ban mérték, 0,6 Celsius-fokot.

Az Insmet szerint a mostani hőmérsékletesés egy hidegfrontnak tudható be, amelynek következtében az amerikai kontinens északi részéről sarkvidéki légtömegek áramlanak a Karib-tenger térségébe is.

Az Egyesült Államok több tagállamát is rendkívüli hideghullám sújtja most. Hóesés és dermesztő hideg volt olyan államokban is, ahol rendszerint jóval magasabb az ilyenkor megszokott hőmérséklet, így Georgiában és Észak-Karolinában. Az egyébként napfényes Floridában olyan hideg volt, hogy még a leguánok is leestek a fákról.

Időjárás-jelentés
