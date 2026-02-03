Kubában fagy, nem szoktak hozzá

A tájékoztatás szerint az északi Matanzas tartományban egy mérőállomás rögzített 0 Celsius-fok körüli hőmérsékletet. Ez a valaha mért legalacsonyabb hőmérséklet a trópusi szigeten.

A matanzasi időjárási központ ráadásul zúzmarás mezőkről is beszámolt, ami a rendszerint hőségtől szenvedő Kubában rendkívül ritka jelenség.

A legutóbbi hidegrekordot 1996-ban mérték, 0,6 Celsius-fokot.

Az Insmet szerint a mostani hőmérsékletesés egy hidegfrontnak tudható be, amelynek következtében az amerikai kontinens északi részéről sarkvidéki légtömegek áramlanak a Karib-tenger térségébe is.

Az Egyesült Államok több tagállamát is rendkívüli hideghullám sújtja most. Hóesés és dermesztő hideg volt olyan államokban is, ahol rendszerint jóval magasabb az ilyenkor megszokott hőmérséklet, így Georgiában és Észak-Karolinában. Az egyébként napfényes Floridában olyan hideg volt, hogy még a leguánok is leestek a fákról.