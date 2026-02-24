ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.54
usd:
321.28
bux:
124714.69
2026. február 24. kedd Mátyás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
2019. december 19-én készült kép Dmitrij Peszkovról, a Kreml szóvivőjéről egy moszkvai sajtóértekezleten. 2020. május 12-én Dmitrij Peszkovot kórházba szállították koronavírus-fertőzéssel.
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

A Kreml azt mondja, nyitott a békés rendezésre

Infostart / MTI

Oroszország továbbra is nyitott az ukrajnai konfliktus békés rendezésére – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvője kedden, az ukrajnai háború kezdetének negyedik évfordulóján.

„Kezdettől fogva erőfeszítések történtek a konfliktus békés rendezésére. Megállapodás született. Miután azonban Nagy-Britannia beavatkozott ebbe a békefolyamatba, az ügy ismét katonai pályára állt” – mondta.

Peszkov szerint Oroszország továbbra is nyitott a „különleges hadművelet” céljainak politikai és diplomáciai eszközökkel történő elérésére.

„A munka ebben az irányban is folytatódik, Oroszország érdekei mindenképpen biztosítva lesznek” – tette hozzá.

„Folytatjuk erőfeszítéseinket a béke érdekében, álláspontunk egyértelmű és következetes” – fogalmazott.

Elismerte, hogy

a kitűzött célok még nem teljesültek „teljesen”, ezért a „különleges hadművelet” folytatódik.

Fő célként a Donyec-medencében élő emberek biztonságának biztosítását nevezte meg, akik „valóban halálos veszélyben voltak”.

„Később a különleges művelet, de facto a nyugat-európai országok és az Amerikai Egyesült Államok közvetlen beavatkozása után, sokkal nagyobb léptékű konfrontációvá vált Oroszország és a nyugati országok között, amelyek a mi országunk megsemmisítését tűzték ki célul, és továbbra is ezt a célt követik” – hangoztatta.

A szóvivő azt mondta, hogy az ukrajnai békés rendezés jelenleg egészében a „kijevi rezsim” lépéseitől függ. Közölte, hogy az új tárgyalási forduló időpontjáról és helyszínéről egyelőre nem született megegyezés. Kifejezte Moszkva reményét, hogy a tárgyalások folytatódnak majd.

Bejelentette, hogy az orosz fél szem előtt fogja tartani azt az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) által megosztott értesülést, miszerint Párizs és London nukleáris fegyverhez akarja juttatni Kijevet. Nem kommentálta azt a sajtóértesülést, amely szerint Genfben orosz-amerikai tárgyalások folytak a nukleáris fegyverek korlátozásáról.

Úgy vélekedett, hogy Oroszország és az oroszok nagyon megváltoztak az elmúlt négy évben.

„Fenomenális konszolidáció ment végbe a társadalomban az elnök körül, valószínűleg a társadalom megérett abban a tekintetben, hogy megértette gyökereinket, megértette, mi a jó és mi a rossz a világban, a nemzetközi ügyekben” – nyilatkozott.

Kilátásba helyezte, hogy Moszkva külpolitikájában le fogja vonni az elmúlt négy év tapasztalatait.

„Oroszországnak rányílt a szeme számos nemzetközi folyamatra, arra, hogy miként építse tovább a kapcsolatokat számos nemzetközi szervezettel és fővárossal” – mondta Dmitrij Peszkov.

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Telegram-csatornáján azt állította, hogy a „kijevi rezsim” a Nyugat támogatásával megsemmisítette volna a Donyec-medencét, ha Oroszország négy évvel ezelőtt nem állt volna ki a régió lakói mellett, és nem indította volna el a „különleges hadműveletet”. Hozzátette, hogy az orosz támogatásnak köszönhetően a régió lakói „kitartottak, az orosz régiók családjának részévé váltak”. Elsődleges feladatnak nevezte, hogy 2030-ra a „Donyecki Népköztársaság” életszínvonalát az oroszországi szintre emeljék.

Jevgenyij Balickij, a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá vont Zaporizzsja megye kormányzója, szintén a Telegramon azt közölte, hogy a „különleges hadművelettel” megkezdődött azoknak az orosz embereknek a felszabadítása, akik hosszú évekig elnyomás alatt éltek azért, mert „oroszul akartak beszélni és gondolkodni, tisztelni akarták hagyományaikat, az igazi hőseiket, identitásukat és kulturális szuverenitásukat”.

Kezdőlap    Külföld    A Kreml azt mondja, nyitott a békés rendezésre

ukrajna

kreml

béketárgyalás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újabb napot csúszik a Barátság kőolajvezeték újraindítása, Ursula von der Leyen is megszólalt

Újabb napot csúszik a Barátság kőolajvezeték újraindítása, Ursula von der Leyen is megszólalt

Ismét későbbre, február 26-ra halasztotta az ukrán fél a Barátság kőolajvezeték újraindításának időpontját – közölte a szlovák gazdasági minisztérium. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arra kérte Volodimir Zelenszkijt, hogy gyorsítsa fel az orosz támadás során megrongálódott Barátság vezeték javítási munkáit.
 

Ezt a levelet küldte Orbán Viktor António Costának, az Európai Tanács elnökének

Orbán Balázs: nem engedünk az ukrán energiazsarolásnak

Orbán Viktor: megtörjük az ukrán olajblokádot

Szijjártó Péter az amerikai energiaügyi miniszterrel és a belügyminiszterrel egyeztetett Washingtonban

VIDEÓ
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.25. szerda, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szétszedték az ukránok a rettegett Iszkander rakéták roncsait - Amire rájöttek, az egészen ijesztő

Szétszedték az ukránok a rettegett Iszkander rakéták roncsait - Amire rájöttek, az egészen ijesztő

Oroszország csak és kizárólag a gyártósorról frissen lekerülő ballisztikus rakétákkal támadja Ukrajnát. Az Ukrajna területére kilőtt rakéták mindegyike 2025 végén, vagy 206 elején készült, ami két dolgot jelez: egyrészt a szankciók nem tudták érdemben visszavetni az orosz hadiipari termelést, másrészt az orosz haderő régebbi készletei elfogyhattak - közölte a Defence Express.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre súlyosabb a munkaerőhiány: vészhelyzet szélén táncol a magyar gazdaság húzóágazata?

Egyre súlyosabb a munkaerőhiány: vészhelyzet szélén táncol a magyar gazdaság húzóágazata?

A tartós szakemberhiány okozta nehézségekre reagálva önálló HR-munkacsoportot hozott létre az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ).

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Four men expose the horror and brutality of conditions in the Ukraine war, with two saying they saw soldiers being shot for refusing orders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 24. 21:36
Jelentős menekültügyi fordulat Németországban a drákói szigor után
2026. február 24. 20:36
Fordulatok egymásutánja – Hogy tart máig is a néhány naposra tervezett ukrajnai háború?
×
×