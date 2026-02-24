ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 24. kedd Mátyás
Friedrich Merz, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, a CDU és bajor testvérpártja, a Keresztélnyszociálius Unió (CSU) közös jelöltje (b) és Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke kezet fog a kancellárjelöltek Quadrell című választási vitaműsorában egy berlini TV-stúdióban 2025. február 16-án. Az előrehozott parlamenti választásokat február 23-án tartják Németországban.
Nyitókép: MTI/EPA/DPA pool/Kay Nietfeld

Szuperválasztási év – már figyelmeztetni kell az AfD miatt

Infostart

Öt tartományban rendeznek helyi parlamenti választásokat idén Németországban, és különösen a keletiekben a radikális jobboldali AfD befutónak számít. A CDU-elnök Friedrich Merz kancellár az ellenzéki pártot a konzervatívok „legveszélyesebb” kihívójának tekinti.

Merz figyelmeztetett erre a CDU múlt hét végén a baden-württembergi fővárosban, Stuttgartban tartott kongresszusán is. A tartományban március 8-án kezdődik a kulcsfontosságúnak tartott választások sorozata, amit ugyancsak márciusban Rajna-vidék-Pfalz, majd szeptemberben két, az egykori NDK-hoz tartozott Szász-Anhalt és Mecklenburg-Elő-Pomeránia követ. A sort pedig az önálló tartománynak számító főváros, Berlin zárja.

Ez a „választási szuperév” az oka annak, hogy közvetlenül a kongresszus után Merz nem csak megismételte, de megerősítette az AfD-vel való szembenállás kötelezettségét. A konzervatívok vezetője az RTL/ntv portáloknak adott interjúban szó szerint kötelezettségről beszélt, és mindenekelőtt a két keleti tartomány, Szász-Anhalt és Mecklenburg-Elő-Pomeránia CDU-s helyi szervezeteinek, illetve képviselőinek üzent.

Ezzel összefüggésben arra emlékeztetett, hogy a AfD-re vonatkozóan „együttműködési tilalom” van érvényben, amit be kell tartani. „Közös a felelősségünk hazánkért” – üzent a kancellár a „keleti párttársaknak”.

Stuttgarti beszédében már „magyarázta”, hogy pártja azért nem tud együttműködni az AfD-vel, mert az megkérdőjelezi a Német Szövetségi Köztársaság örökségét.

A közvélemény-kutatások szerint az AfD mind Szász-Anhaltban, mind Mecklenburg-Elő-Pomeániában megelőzi jelenleg a CDU-t, így mindkét tartományban esélye van arra, hogy a miniszterelnököt jelölje.

„Kancellárként és pártelnökként nem vagyok hajlandó elherdálni ezt az örökséget a rövid távú hatalom érekében. Az üzenet világos, feltételezem, hogy mindenki megértette”

– tette hozzá.

Elemzők emlékeztettek arra, hogy az AfD-vel szembeni tűzfal változatlan. Noha a CDU-ban korábban voltak olyan felvetések, hogy bizonyos területeken szó lehetne esetleges együttműködésről, a többség ezt határozottan elvetette.

A másik két koalíciós partner – a kisebbik keresztény párt, a CSU, valamint a szociáldemokrata SPD – a CDU-hoz hasonlóan elhatárolódik az AfD-től. Markus Söder CSU-elnök pártja legutóbbi rendezvényein az AfD-t „a rendszer ellenségeként”, „a legnagyobb politikai kihívásként”, vagy épp „Putyin udvari bolondjaként” bélyegezte meg.

A jelzők ellenére a radikális jobboldali párt országos támogatottsága a sorozatos közvélemény-kutatások szerint vetekszik a CDU-éval.

