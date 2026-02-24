ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 24. kedd
Nyitókép: Pixabay

Előre kitervelten, álruhában ölte meg volt barátnője érdesanyját

Infostart

A fiatal férfi és barátnője hosszú, „se veled, se nélküled” kapcsolat után szakított, az elkövető azonban nem akart ebbe beletörődni. Hosszasan előkészült, tervei szerint vagy egykori párját, vagy annak anyját akarta megölni, utóbbival járt végül sikerrel.

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal a 20 éves férfival szemben, aki a vád szerint előre kitervelten és különösen kegyetlenséggel végzett volt barátnője édesanyjával – írja közleményében az ügyészség.

A vádirat lényege szerint a férfi és barátnője még kiskorúakként lettek egy pár, azonban rendszeresen vitatkoztak, többször szakítottak, majd kibékültek. 2024. október 31-én a német-holland határ melletti Wegberg városába utaztak Amszterdamból. A szálláson olyan súlyos nézeteltérésük támadt, hogy szakítottak, és a lány az édesanyját hívta fel, hogy vigye őt haza. A gyanú szerint a férfi bántalmazta az ekkor még kiskorú barátnőjét. Édesanyja a férjével együtt elment a lányáért és gépkocsival hazajöttek.

A vádlott hazarepült, majd 2024. november 2-án azt mondta családjának, hogy Visegrádra utazik pár napra. Ehelyett azonban magához vett egy konyhakést, és valójában Budapestre ment.

Két szobát is kibérelt, majd az egyikben megszállt. A fővárosban női ruhákat, parókát és egy széles karimájú női kalapot is vásárolt, azokat a szállásán tartotta.

Napközben járt a volt barátnője és édesanyja otthonánál, ahova a kora esti órákban visszatért. Ekkor magával vitte a kést, és a bejárathoz közeli fás-bokros részen várakozott. Az volt a célja, hogy vagy volt barátnőjét vagy édesanyját megöli. Az édesanya hazaért gépkocsival, előtte épp a rendőrségen volt, hogy feljelentést tegyen a vádlottal szemben a külföldön történtek miatt. A férfi ekkor késsel rátámadt az autóban ülő sértettre, aki a helyszínen életét vesztette.

A vádlott ezután elmenekült, az okmányait eldobta, a kést az I. kerületben, sűrű növényzetbe rejtette le. A rendőrség azonosította az elkövetőt, akit másnap elfogtak.

A Fővárosi Főügyészség az indítványa alapján letartóztatásban lévő vádlottat előre kitervelten és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolta meg vádiratában.

A főügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság ítélje a férfit határozott ideig tartó fegyházbüntetésre, emellett állapítsa meg, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.

Életfogytig tartó büntetés indítványozására azért nincs lehetőség, mert a férfi az elkövetéskor nem töltötte be a Büntető Törvénykönyv által megkívánt 20. életévét.

