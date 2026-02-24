Donald Trumpot bírálta a legnépszerűbb német politikus

Boris Pistorius – aki hosszú idő óta Németország legnépszerűbb politikusa – korábban is kitűnt szókimondásával mind a bel-, mind a külpolitika vonatkozásában. Ezúttal az amerikai elnök volt a célpont, aki szerinte túlságosan közel áll Vlagyimir Putyinhoz, és mint finoman fogalmazott, „ügyetlenül” viselkedik.

A Deutschlandfunk rádiónak adott interjújában – amit a Spiegel szemlézett –, a szociáldemokrata politikus taktikai hibának tartja, hogy Donald Trump kezdettől fogva kizárta Ukrajna NATO-tagságát. A miniszter szerint ez olyan értékes alkualap lett volna, amit a különböző témák tárgyalásához fel lehetett volna használni.

A tárcavezető utalt a konfliktus lezárása érdekében felmerülő esetleges ukrajnai engedményekre, hangsúlyozva: ezt a döntést csakis Ukrajna hozhatja meg. Ugyanakkor fontosnak nevezte, hogy az ostromlott ország biztonsági garanciákra támaszkodhasson, ha kompromisszumokat köt.

Pistorius bírálta az amerikai elnök közvetlen érintkezéseit az orosz államfővel.

„Trump befolyásolta a háború lefolyását, és erősítette Putyin önbizalmát azzal, hogy haverként üdvözölte őt az alaszkai csúcstalálkozó vörös szőnyegén”

– jelentette ki. Felrótta az amerikai elnöknek azt is, hogy szinte teljes mértékben leállotta Ukrajna katonai támogatását.

Az interjúban Boris Pistorius terrorizmussal vádolta Oroszoszágot. Éleen bírálta az ukrán városok ellen a rakétákkal és drónokkal végrehajtott orosz légicsapásokat. „Ami ott minden este megtörténik, annak semmi köze egy ország meghódításához. Valójában a civil lakosságot terrorizálják mínusz 20 fokban. A cél az ukránok moráljának megtörése, az ország elpusztítása” – fogalmazott a német miniszter.

Utalt ugyanakkor arra, hogy a lakosság négy év elteltével is hihetetlen kitartásról bátorságról, erőről és morálról tett tanúbizonyságot.

Pistorius kiemelte, hogy Németország most Ukrajna legnagyobb katonai támogatója, csak idén több mint tizenegy milliárd euróval. Belátható időn belül ugyanakkor valószínűtlen, hogy a háború befejezésével kapcsolatban a csatatéren döntés születne – jelentette ki.

A miniszter szerint az erőteljes támogatás fenntartása kulcsfontosságú a tárgyalások szempontjából, mivel az oroszországi gazdasági helyzet „észrevehetően romlik”.

„El kell jutni egy olyan pontig, amikor a Kreml számára a háború a békéhez képest fokozatosan rosszabb lehetőséggé válik.

Ezt azonban nem gyengeséggel, hanem csakis erővel lehet elérni” – hangsúlyozta az interjúban Boris Pistorius.