2026. február 24. kedd Mátyás
Rengeteg műanyag palack és más hulladék összezúzva.
Nyitókép: Pexels

Napfény segítségével, káros melléktermék nélkül bontja le a műanyagot egy új fejlesztés

Infostart

A kutatók által kifejlesztett módszer ahhoz hasonlít, ahogy bizonyos gombák enzimek segítségével bontják le a komplex szerves anyagokat.

Olyan új módszerrel álltak elő a Waterlooi Egyetem kutatói, ami a napenergián alapszik, és a műanyaghulladékot ecetsavvá, az ecet fő összetevőjévé alakítja át – írja az Interesting Engineering cikke nyomán a hvg.hu.

Az Advanced Energy Materials című tudományos folyóiratban ismertetett megközelítés a napfényt és egy speciálisan kialakított katalizátort használ a műanyaghulladék molekuláris szintű lebontásához. Így szén-dioxid kibocsátása nélkül lehet műanyagot újrahasznosítani.

A kutatócsoport egy biológiai ihletésű, úgynevezett kaszkád fotokatalízis-rendszert fejlesztett, melynek alapját a szén-nitridbe ágyazott vasatomok képezik. A természetben bizonyos gombák működnek hasonlóan, amik enzimeket használnak a komplex szerves anyagok lebontásához.

A napfény hatására az anyag kémiai reakciók sorozatát indítja meg, amelyek „nagy szelektivitással” alakítják ecetsavvá a műanyag polimereket. Így ideálissá válik a vízi mikroműanyag-szennyezés felszámolására.

A rendszert próbára tették széles körben használt mikroműanyagokkal (PVC, PP, PET stb.), de a vegyes hulladék kezelésében is hatékonynak bizonyult. Az ecetsavval kapcsolatban pedig azt érdemes tudni, hogy rendkívül széles körben alkalmazható, az élelmiszer-előállítástól a vegyiparon át egészen az energiarendszerekig.

Az eljárás egyelőre még csak laboratóriumi körülmények között létezik, a fejlesztők szerint viszont továbbfejleszthető. Azt egyelőre nem tudni, mikor kezdik el széles körben alkalmazni.

