2026. február 24. kedd Mátyás
Nyitókép: ak_phuong/Getty Images

Elképesztő videók: brutális jégeső és villámlás csapott le Miskolcra

Infostart

Mintha hólepel borította volna el a várost – de a jég volt az. Jött az esti áldás kedden a magyar nagyvárosban.

A Metfigyelő szerint intenzív jégeső és villámlás csapott le Miskolcra, a rengeteg jég úgy elborította az utakat és a járdákat, mintha hó esett volna.

(Nyitóképünk illusztráció)

2026. február 24. 19:48
