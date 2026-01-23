Magyar mentőalakulat indult Dániába

A hatvanöt fős csapatot a hivatásos tűzoltók mellett nyolc logisztikus, négy K9 kutyavezető, az Országos Mentőszolgálat hatfős egészségügyi teamje, valamint egy statikus alkotja.A négy alegység munkáját négy mentőkutya is segíti. A mentőalakulat parancsnoka Kopasz Zsolt tűzoltó százados.

A csapat tagjai az indulás előtt először orvosi vizsgálaton estek át és eligazítást kaptak, ezt követően mintegy tizenhárom tonnányi felszereléssel Kecskemétre utaztak, ahonnan katonai szállító repülőgépekkel jutottak el a dániai Billundba – olvasható a Katasztrófavédelem honlapján.

A gyakorlat helyszíne a német határhoz közeli Tinglev. A csapat ma reggel érkezik meg a kárhelyszínre, és haladéktalanul megkezdi a negyvennyolc órás munkavégzést.

A gyakorlat forgatókönyve szerint földrengés okozott súlyos károkat a térségben: január 22-én a Richter-skála szerinti 7,2-es erősségű földrengés rázta meg Dánia déli részén lévő Jütlandot, a földmozgás epicentruma Tønder közelében volt, Aabenraa-tól mintegy ötven kilométerre nyugatra.

A rengés közép-európai idő szerint reggel 7 óra 18 perckor, tizennégy méteres mélységben történt. A földrengés a tágabb régiót érintette, és jelentős károkat okozott a régió épületeiben és a kritikus infrastruktúrában. Négy települést sújtott jelentősen a katasztrófa, a legsúlyosabban Tønder, Tinglev, Kliplev és Aabenraa városát. Ezekben jelentős infrastrukturális fennakadások vannak, nem működnek a régió repülőterei, a kulcsfontosságú utak le vannak zárva, és Aabenraa kikötője is súlyosan megrongálódott, ezért a tengeri forgalom is leállt.

A humanitárius helyzet is eszkalálódott, több százan megsérültek, a helyi orvosi szolgáltatások túlterheltek, a becslések szerint összesen háromszázezer embert érint a katasztrófa. A hideg időjárás súlyosbítja a katasztrófát, ezrek maradtak a szabadban, mert az újabb rengésektől tartva nem mernek visszatérni az otthonukba.

A történtek miatt Dánia nemzetközi segítséget kért a károk felszámolásához. Magyarország azonnal felajánlotta segítségét és útnak indította a HUNOR mentőalakulatot, de francia, lengyel, litván, spanyol és horvát csapatok is érkeznek a bajbajutott országba, hogy segítsék a károk felszámolását.