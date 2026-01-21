ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.43
usd:
329.21
bux:
120376.71
2026. január 21. szerda Ágnes
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Photo taken in Fukushima, Japan
Nyitókép: EyeEm Mobile GmbH/Getty Images

Újraindult a világ legnagyobb atomerőműve Fukusimában

Infostart

Másfél évtizedig tartott a helyreállítás a 2011-es katasztrófa után, de szerda reggel ismét megindult a termelés a 6-os blokkban.

Ahogy arra korábban már számítani lehetett, a Tokyo Electric Power Company (TEPCO) megkezte a Kashiwazaki-Kariwa atomerőmű 6-os blokkjának részleges újraindítását, ami az első ilyen próbálkozás azóta, hogy 2011-ben bekövetkezett a fukusimai katasztrófa. Ez egy jelentős lépés Japán atomenergiához való hosszú és óvatos visszatérésében, és akkor történik, amikor az ország a nyári csúcsfogyasztásra próbál felkészülni – írja az Interesting Engineering híradása nyomán a hvg.hu.

Közvetlenül azután indították újra a mintegy 1,35 gigawatt kapacitású 6-os blokkot, hogy a Nukleáris Szabályozási Hatóság (NRA) megadta a „tesztüzem” engedélyét. A TEPCO tervei szerint nagyjából egy hét alatt a reaktor teljesítményét 50 százalékosra növeli, majd leállítja azt, és elvégzi a szükséges ellenőrzéseket a további teljesítménynövelés előtt.

A végleges hatósági engedélytől függően a cég azt tervezi, hogy február végére ismét képes lesz a reaktor kielégíteni a piaci igényeket.

Ha mind a hét reaktor üzemképes lesz, ismét a fukusimai lesz a világ legnagyobb nukleáris erőműve a maga 8,2 GW-os teljesítményével.

A vállalat eredetileg január 20-án tervezte a 6-os blokk újraindítását, de elhalasztotta a lépést, miután a hétvégén az indítás előtti tesztelés során hibát észleltek a szakemberek. Közölték: további ellenőrzésekre van szükség a folytatás előtt. A vizsgálat után az NRA helyi idő szerint január 21-én szerdán kora délután kiadta a tesztüzemi engedélyt, megnyitva az utat a TEPCO számára, hogy a nap folyamán megkezdje a szabályozórudak kiemelését és a nukleáris reakció megindítását.

Japán Niigata prefektúrájának közgyűlése még decemberben hagyta jóvá az atomerőmű 6-os és 7-es reaktorának újraindítását.

A 7-es reaktor azonban várhatóan csak az évtized későbbi szakaszában kezdheti meg újra a termelést.

Japánnak 33 működőképes atomreaktora van, ám ebből jelenleg csak 15 működik. A nukleáris energia Japán villamosenergia-termelésének mindössze 8,5 százalékát tette ki 2023-ban. A japán kormány célja, hogy ezt az arányt 2040-re körülbelül 20 százalékra növelje az energiabiztonsági és dekarbonizációs stratégiája részeként.

Kezdőlap    Külföld    Újraindult a világ legnagyobb atomerőműve Fukusimában

japán

fukusima

atomerőmű

helyreállítás

újraindítás

atomkatasztrófa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy Márton: „megvizsgáljuk, kik voltak a hideg nyertesei” – új adó jöhet a szerdai kormányülésen

Nagy Márton: „megvizsgáljuk, kik voltak a hideg nyertesei” – új adó jöhet a szerdai kormányülésen

Tavaly januárhoz képest 43 százalékkal lehet magasabb itthon az átlagos földgázfogyasztás – jelentette ki egy háttérbeszélgetésen a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kiemelte, hogy a hideg vesztesei a fogyasztók, ezért a kormány meg fogja vizsgálni, hogy miként lehet segíteni azokon, akiknek megnövekedett a gázszámlája például azzal, hogy átlépték a kedvezményes fogyasztási határt.
 

Orbán Viktor belengette a rezsicsökkentés módosítását

Durva ez a tél, ilyen gyorsan már rég ürültek a magyar gáztározók

Még nincs itt az ideje eltenni a téli kabátokat, marad a csikorgó hideg

Katonai támadásra készítik fel Grönland lakosságát

Katonai támadásra készítik fel Grönland lakosságát

Grönland miniszterelnöke szerint a sziget lakosságának és hatóságainak fel kell készülnie egy katonai jellegű válsághelyzetre is, miután Donald Trump területszerzési fenyegetései miatt az invázió kockázata megnőtt. Dánia és NATO lépései, valamint az amerikai vámfenyegetések tovább élezik a geopolitikai feszültséget az egyre nagyobb stratégiai jelentőségű sarkvidéki térségben.
 

Davos: Donald Trump kénytelen volt visszafordulni

VIDEÓ
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.21. szerda, 18:00
Pető Attila
Kreszprofesszor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kínos ügy a világ egyik legnagyobb bankjánál: saját elemzőjétől határolódott el a vezérigazgató Trump kedvéért

Kínos ügy a világ egyik legnagyobb bankjánál: saját elemzőjétől határolódott el a vezérigazgató Trump kedvéért

A Deutsche Bank vezetése elhatárolódott attól az elemzéstől, amely szerint az európai befektetők tömegesen megválhatnak amerikai eszközeiktől – állította Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a davosi Világgazdasági Fórumon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli hidegnek is van jó oldala: már ezen a tavon is engedélyezett a korcsolyázás

Rendkívüli hidegnek is van jó oldala: már ezen a tavon is engedélyezett a korcsolyázás

Az ózdi Bolyki-tónál is már biztonságosnak ítélték a jégvastagságot, de a korcsolyázás továbbra is csak óvatosan ajánlott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Europe 'prepared to act with urgency' over Greenland, EU chief says as Trump flies to meet world leaders

Europe 'prepared to act with urgency' over Greenland, EU chief says as Trump flies to meet world leaders

Ursula von der Leyen says that "Europe prefers dialogue", as the US president prepares to address world leaders at Davos.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 21. 11:38
Hiába puskaporos a levegő Minneapolisban, Donald Trump kiáll az ICE mellett
2026. január 21. 11:14
Kedden is rájárt a rúd a spanyol vasútra, újabb halálos vonatbaleset történt
×
×
×
×