Újraindult a világ legnagyobb atomerőműve Fukusimában

Ahogy arra korábban már számítani lehetett, a Tokyo Electric Power Company (TEPCO) megkezte a Kashiwazaki-Kariwa atomerőmű 6-os blokkjának részleges újraindítását, ami az első ilyen próbálkozás azóta, hogy 2011-ben bekövetkezett a fukusimai katasztrófa. Ez egy jelentős lépés Japán atomenergiához való hosszú és óvatos visszatérésében, és akkor történik, amikor az ország a nyári csúcsfogyasztásra próbál felkészülni – írja az Interesting Engineering híradása nyomán a hvg.hu.

Közvetlenül azután indították újra a mintegy 1,35 gigawatt kapacitású 6-os blokkot, hogy a Nukleáris Szabályozási Hatóság (NRA) megadta a „tesztüzem” engedélyét. A TEPCO tervei szerint nagyjából egy hét alatt a reaktor teljesítményét 50 százalékosra növeli, majd leállítja azt, és elvégzi a szükséges ellenőrzéseket a további teljesítménynövelés előtt.

A végleges hatósági engedélytől függően a cég azt tervezi, hogy február végére ismét képes lesz a reaktor kielégíteni a piaci igényeket.

Ha mind a hét reaktor üzemképes lesz, ismét a fukusimai lesz a világ legnagyobb nukleáris erőműve a maga 8,2 GW-os teljesítményével.

A vállalat eredetileg január 20-án tervezte a 6-os blokk újraindítását, de elhalasztotta a lépést, miután a hétvégén az indítás előtti tesztelés során hibát észleltek a szakemberek. Közölték: további ellenőrzésekre van szükség a folytatás előtt. A vizsgálat után az NRA helyi idő szerint január 21-én szerdán kora délután kiadta a tesztüzemi engedélyt, megnyitva az utat a TEPCO számára, hogy a nap folyamán megkezdje a szabályozórudak kiemelését és a nukleáris reakció megindítását.

Japán Niigata prefektúrájának közgyűlése még decemberben hagyta jóvá az atomerőmű 6-os és 7-es reaktorának újraindítását.

A 7-es reaktor azonban várhatóan csak az évtized későbbi szakaszában kezdheti meg újra a termelést.

Japánnak 33 működőképes atomreaktora van, ám ebből jelenleg csak 15 működik. A nukleáris energia Japán villamosenergia-termelésének mindössze 8,5 százalékát tette ki 2023-ban. A japán kormány célja, hogy ezt az arányt 2040-re körülbelül 20 százalékra növelje az energiabiztonsági és dekarbonizációs stratégiája részeként.