ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.16
usd:
331.54
bux:
122004.65
2026. január 16. péntek Gusztáv
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
XIV. Leó pápa ünnepélyesen bezárja a vatikáni Szent Péter-székesegyház szentkapuját 2026. január 6-án, a 2025. évi rendes jubileumi szentév vízkereszt ünnepével záruló napján. A reménynek szentelt esztendõt Ferenc pápa indította el 2024. december 24-én a bazilika szentkapujának megnyitásával. A szentév alatt 33,5 millió zarándok kereste fel a pápai államot.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Yara Nardi

Ritka pillanat: befalazták világ egyik leghíresebb kapuját

Infostart / MTI

Ünnepélyes szertartással nemcsak bezárták, hanem be is falazták a római pápai bazilikák szent kapuit. Az utolsót, a Szent Péter-bazilikában péntek este falazzák be.

A Ferenc pápa által elindított jubileumi szentévet utódja, XIV. Leó január 6-án zárta le a Szent Péter-bazilika szent kapuja szárnyainak behajtásával.

A Vatikán akkor jelentette be, hogy a kapu hagyományos befalazását később végzik el.

Január 13-án a Santa Maria Maggiore-, január 14-én a lateráni Szent János -, január 15-én a városfalakon kívüli Szent Pál-bazilika szent kapuját falazták be, péntek este pedig a Szent Péter-bazilika kapuja következik. A falat Vatikánváros kormányzóságának munkásai emelik.

Az egyház hagyománya, hogy a római pápai bazilikák szent kapuját kizárólag a pápa által meghirdetett szentévekben nyitják meg. A szentévek közötti időszakban a kulcsra zárt kaput fallal is elszigetelik, és abban helyezik el a kapu kulcsait.

Eredetileg a szentévek megnyitásakor a pápa egy kisebb díszkalapáccsal megbontotta a falat, amelyet az adott bazilika munkásai utána gyorsan lebontottak. 1975-ben ezt módosították, mert amikor VI. Pál ráütött a falra, leszakadt egy nagyobb törmelékdarab, és a pápa mellé zuhant. Az 1983-as szentévben már előre lebontották a falat, és II. János Pál a kapunyitáskor az ezüstkalapáccsal csak megkoppintotta a szentkaput. A 2000-es szentévben már kalapácsot sem használt, csak a kezével kitárta a szent kapu szárnyait, és ugyanezt tette Ferenc pápa is 2016-ban és 2024 karácsonyán.

Hasonlóképpen a kapu zárásakor korábban a mindenkori pápa néhány téglát maga helyezett el, de ezt mostanra olyan falazási szertartással helyettesítették, amelyen az egyházfő nem vesz részt.

A római pápai bazilikák szent kapuinak mostani befalazását ugyanaz a szertartás kísérte: a szent kapuk belső oldalán téglafalat húztak fel, amelynek közepére vagy időkapszulára emlékeztető ólomhengert, vagy bronzládikát helyeztek el. Mindkettőt a szentévet megnyitó Ferenc pápa és a szentévet lezáró XIV. Leó stemmája díszíti. A pecséttel lezárt hengerbe vagy a ládába kerül a szent kapu megnyitását és bezárását igazoló pergamen, a Ferenc pápa utolsó évében kiadott ezüstérme és XIV. Leó pápasága első évének aranyérme, valamint további tíz bronzérme, amelyeket a Vatikán a 2016-os szentévtől eltelt években bocsátott ki, és az az érme is, amelyet a Ferenc pápa halála és XIV. Leó megválasztása közötti sede vacante időszakban adtak ki, amikor Szent Péter trónja üres volt. A kapu kulcsai is a falba kerülnek egy bíbor színű bársonyzacskóban.

A következő rendes szentévig huszonöt évet kell várni. A pápa korábban is szentévet hirdethet meg, amelynek időpontja 2033 lehet, Jézus Krisztus halálának és feltámadásának kétezredik éve.

Kezdőlap    Külföld    Ritka pillanat: befalazták világ egyik leghíresebb kapuját

vatikán

szentév

fal

bazilika

szent péter-bazilika

xiv. leó pápa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: Kína nyomás alá tudta helyezni Oroszországot

Bendarzsevszkij Anton: Kína nyomás alá tudta helyezni Oroszországot
Külső tényezők növelik Ukrajna és Oroszország kompromisszumkötésre való hajlandóságát – mondta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője. Beszélt annak jelentőségéről is, hogy Kína leállította az orosz áram vásárlását.
A legtöbb helyen nem szabad a jégre menni a tavainkon, folyóinkon

A legtöbb helyen nem szabad a jégre menni a tavainkon, folyóinkon

Az életével játszik, aki sétálgat a Duna jegén. A hévégén is kitart a kemény fagy és sokan foglalkozhatnak azzal a gondolattal, hogy előveszik a korcsolyájukat és ellátogatnak valamelyik befagyott természetes vízhez, ehhez azonban előzetesen több dolgot tudni kell. Például a legnagyobb tavakon nem alakult ki ehhez elég vastag jég, máshol pedig néhány praktikát érdemes észben tartani.
 

A Normafára készül? Erről nem árt tudnia

A rendőrség is megszólalt a Balaton jegéről

Tisza: teljes a zárlat a jég miatt

Újabb adag ónos eső jön, ipari hóval

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.16. péntek, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A mesterséges intelligencia tényleg mindent megváltoztat?

A mesterséges intelligencia tényleg mindent megváltoztat?

Újabb egyedülálló rendezvénnyel készülünk Signature PRO előfizetőinknek: a befektetőket jelenleg leginkább lázban tartó sztori, a mesterséges intelligencia lesz az online klub középpontjában. Január 27-i eseményünkön több nézőpontból is azt a kérdést járjuk körül, hogy mennyire fenntartható ez az őrület, igazi megatrendet látunk, vagy buborékot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A BKK térden állva könyörög a fővárosiaknak: ne üljenek autóba, ha ide mennének hétvégén

A BKK térden állva könyörög a fővárosiaknak: ne üljenek autóba, ha ide mennének hétvégén

Ilyenkor a környéken hosszú sorok alakulnak ki, sok autóval érkezőnek kell visszafordulnia, és akár órákig is eltarthat a parkolóhely-keresés.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
China and Canada announce tariffs relief after a high-stakes meeting between Carney and Xi

China and Canada announce tariffs relief after a high-stakes meeting between Carney and Xi

Canola oil and electric cars are at the centre of the deal agreed by Mark Carney and Xi Jinping after years of strained ties.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 16. 14:46
Bendarzsevszkij Anton: Kína nyomás alá tudta helyezni Oroszországot
2026. január 16. 13:22
Svájc meglepőt húzna a migráció ügyében, népszavazást is kiírnának róla
×
×
×
×