2026. január 16. péntek Gusztáv
Nyitókép: Pixabay

Komoly légvédelmirakéta-szállítmányt kapott Ukrajna

Infostart / MTI

Jelentős légvédelmirakéta-szállítmány érkezett pénteken Ukrajnába – jelentette be az ország elnöke Kijevben, amikor közös sajtótájékoztatót tartott a cseh államfővel.

„Ma reggelig több légvédelmi rendszerünk rakéta nélkül volt” – mondta az ukrán elnök, de részleteket nem árult el a szállítmányról. Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy a hiányért nem lehet egyedül az Amerikai Egyesült Államokat hibáztatni, mert nemcsak az amerikai Patriot ütegekhez, hanem az európai rendszerekhez sincs elég rakéta.

Az ukrán elnök, kommentálva Donald Trump amerikai elnök kijelentését, amely szerint Ukrajna késlelteti a béketárgyalási folyamatot, kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna egyaránt érdekelt a háború befejezésében, a békemegállapodás aláírását Oroszország halogatja. Megjegyezte viszont, hogy bizonyos kérdésekben eltér az ukrán és az amerikai álláspont.

„Ez érthető, hiszen én az államunk érdekeit védem, az ultimátumok pedig véleményem szerint nem számítanak működő modellnek a demokratikus kapcsolatokban”

– mondta az ukrán elnök. Közölte egyúttal, hogy egy ukrán delegáció elutazott az Egyesült Államokba tárgyalni. Zelenszkij kiemelte, hogy Ukrajna áramfogyasztási szükséglete meghaladja azt a szintet, amelyet az energiarendszer a rendszeres orosz támadások közepette biztosítani tud. Elmondta: csütörtökön az áramfogyasztási igény egyharmadát nem tudták biztosítani. „Tegnap nagy volt a fogyasztás, körülbelül 18 gigawatt. Nekünk pedig nagyjából 11 gigawattra volt kapacitásunk” – tette hozzá.

Petr Pavel egyetértett Zelenszkijjel abban, hogy Ukrajna valódi készséget mutat a béketárgyalásokra, miközben Oroszország semmilyen jelét nem adja ennek a szándéknak, ezért szerinte Ukrajna támogatását és az Oroszországra nehezedő nyomást fokozni kell. Kitartást kívánt Zelenszkijnek és az ukrán népnek a nehéz helyzetben.

Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 76 drónnal támadta Ukrajnát, közülük a légvédelem 53-at semlegesített. Tizenkilenc csapásmérő drón becsapódását rögzítették kilenc helyszínen, valamint egy helyen roncsoka bukkantak.

Az ukrán országos rendőrség a Telegramon közölte, hogy az orosz erők irányított légibombával mértek csapást a Harkiv megyei Kupjanszk közelében egy ellenőrzőpontra, két katona és két rendőr megsebesült.

2026. január 16. 19:54
