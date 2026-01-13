ARÉNA - PODCASTOK
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 23: U.S. President Donald Trump departs after speaking during the 80th session of the UNâs General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters on September 23, 2025 in New York City. World leaders convened for the 80th Session of UNGA, with this yearâs theme for the annual global meeting being âBetter together: 80 years and more for peace, development and human rights.â (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
Nyitókép: Chip Somodevilla/Getty Images

Nagyot szólhat olajügyben Donald Trump újabb vámfegyvere, máris elkezdődött a tiltakozás

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump az Egyesült Államok elnöke hétfőn bejelentette, hogy minden olyan ország, amely üzleti kapcsolatot ápol Iránnal, 25 százalékos vámot fizet az Egyesült Államokkal folytatott üzleti tevékenységére. Kína máris bírálta a bejelentést.

Az amerikai elnök a Truth Socialon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy „azonnali hatállyal minden ország, amely üzleti kapcsolatot tart fenn az Iráni Iszlám Köztársasággal, 25 százalékos vámot fizet az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott minden üzleti tevékenységére.”

Az OPEC-tag Iránt évek óta súlyos szankciókkal sújtja Washington. Olajának nagy részét Kínába exportálja, fő kereskedelmi partnerei között van Törökország, Irak, az Egyesült Arab Emírségek és India.

A washingtoni kínai nagykövetség bírálta Donald Trump bejelentését, és jelezte, hogy Kína „minden szükséges intézkedést” megtesz érdekei védelme érdekében, és ellenez „bármilyen jogellenes egyoldalú szankciót”.

A washingtoni kínai nagykövetség szóvivője az X-en közölte, hogy „a vámháborúknak és a kereskedelmi háborúknak nincsenek győztesei, a kényszer és a nyomásgyakorlás pedig nem oldhatja meg a problémákat.”

