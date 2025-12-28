ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 28. vasárnap Kamilla
Mark Carney kanadai miniszterelnök (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart a kanadai Halifaxban 2025. december 27-én.
Nyitókép: MTI/AP/The Canadian Press/Riley Smith

Ukrajna rengeteg pénzt kapott Zelenszkij és Trump találkozója előtt

Infostart / MTI
Volodimir Zelenszkij helyi idő szerint a reggeli órákban már Floridában volt, ahova Kanadából érkezett. Az ukrán elnök a kanadai kormányfővel tárgyalt Halifax városában és Ukrajna számára kért további segítséget. Mark Carney a találkozón 2,5 milliárd kanadai dollár (1,8 milliárd amerikai dollár) támogatást ajánlott fel Ukrajna újjáépítésére.

Donald Trump telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel vasárnap, közvetlenül az amerikai-ukrán csúcstalálkozót megelőzően - az amerikai elnök ezt közösségi oldalán közölte.

Truth Social oldalán Trump annyit írt, hogy "jó és produktív" telefonbeszélgetésen van túl Oroszország elnökével.

Egyben megerősítette, hogy az Egyesült Államok keleti parti ideje szerint déli 1 órakor kezdődik találkozója Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint hozzátette, hogy a megbeszélésnek lesz sajtónyilvános része, és azt a Mar-a-Lago-i rezidencia "nagy ebédlőjében" tartják Floridában.

Zelenszkij az amerikai elnökkel kezdődő találkozója előtt telefonon egyeztetett Keir Starmer brit miniszterelnökkel, és még Kanadából az őt támogató további európai kormányfőkkel, így a német kancellárral, a lengyel és az olasz miniszterelnökkel, valamint a francia elnökkel.

A vasárnapi amerikai-ukrán csúcstalálkozón az előzetes közlések szerint elsősorban az Ukrajna számára adható biztonsági garanciák, valamint a kelet-ukrajnai Donbasz régió ellenőrzésének kérdései lesznek napirenden, és kiemelt téma lehet a zaporizzsjei atomerőmű felügyelete.

Trump pénteken a személyes megbeszélésre vonatkozó várakozásait úgy foglalta össze, hogy "azt hiszem, jól fog menni", ugyanakkor világossá tette, hogy az ukrán fél által elképzelt béketerv akkor lehet realitás, ha azzal ő is egyetért. "Addig semmivel nem rendelkezik, amíg én jóvá nem hagyom" - fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy Zelenszkij az eredeti, amerikai béketerv 20 pontra redukált, Ukrajna által módosított változatával érkezett Floridába.

