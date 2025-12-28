Megváltoztatták Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozójának időpontját

A Fehér Ház sajtóközleménye alapján a tervezettnél korábban, helyi idő szerint 13 órakor kezdődik el vasárnap Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozója Floridában.

Az Unian alapján az Index arról írt, hogy az amerikai és az ukrán elnök a hét utolsó napján magyar idő szerint 21 órától találkoztak volna Mar-a-Lago-ban, azonban ez 19 órára módosult.

A változás okait nem hozták nyilvánosságra.

Reggel arról is szóltak a hírek, hogy komoly nézeteltérésekkel szembesül Donald Trump és Volodimir Zelenszkij a december 28-i, floridai találkozó előtt. Szombaton masszív orosz csapás érte Kijevet, az offenzívát az ukrán elnök Moszkvának az amerikai békeerőfeszítésekre adott válaszának nevezte.