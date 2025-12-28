ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 28. vasárnap Kamilla
Az ukrán elnöki sajtószolgálat felvételén Volodimir Zelenszkij ukrán (b) és Donald Trump amerikai elnök kezet fog a NATO-tagországok kétnapos csúcsértekezletének második napján, 2025. június 25-én Hágában.
Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Megváltoztatták Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozójának időpontját

Infostart

Váratlanul megváltoztatták Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozójának időpontját.

A Fehér Ház sajtóközleménye alapján a tervezettnél korábban, helyi idő szerint 13 órakor kezdődik el vasárnap Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozója Floridában.

Az Unian alapján az Index arról írt, hogy az amerikai és az ukrán elnök a hét utolsó napján magyar idő szerint 21 órától találkoztak volna Mar-a-Lago-ban, azonban ez 19 órára módosult.

A változás okait nem hozták nyilvánosságra.

Reggel arról is szóltak a hírek, hogy komoly nézeteltérésekkel szembesül Donald Trump és Volodimir Zelenszkij a december 28-i, floridai találkozó előtt. Szombaton masszív orosz csapás érte Kijevet, az offenzívát az ukrán elnök Moszkvának az amerikai békeerőfeszítésekre adott válaszának nevezte.

Kezdőlap    Külföld    Megváltoztatták Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozójának időpontját

ukrajna

donald trump

béketárgyalás

volodimir zelenszkij

