2025. december 25. csütörtök
Egy férfi meggyújt egy szál gyufát.
Nyitókép: Unsplash

Ausztráliában gyújtóbombát dobtak egy rabbi autójára

Infostart / MTI

"Gyanús tűzeset" ügyében indított vizsgálatot csütörtökön, mintegy tíz nappal a sydneyi antiszemita merénylet után az ausztrál rendőrség, miután kigyulladt egy gépkocsi, a tetején a hanukát ünneplő transzparenssel.

Az üres autó a Happy Hanuka (Boldog hanukát) feliratú transzparenssel egy házhoz vezető úton állt, ahol az ABC televízió által közzétett felvételek szerint kigyulladt.

A tűzeset csütörtökön kora hajnalban, a melbourne-i tengerparthoz közeli St Kilda Estben történt - jelentette be Victoria állam rendőrsége közleményben, amely az incidenst "gyanús tűzesetnek" minősítette.

A gépkocsi a St Kilda Est egyik elővárosa rabbijának a tulajdonában van, ahol népes zsidó közösség él.

A rabbit és családját biztonságos helyre vitték

- jelentette az ausztrál média.

Senki sem sérült meg. A rendőrség azt közölte, hogy találtak egy embert, aki segíthet a nyomozásban. Egyelőre nem tettek említést őrizetbe vételről. A hatóságok nem nyilatkoztak a bűncselekmény indítékáról.

Antony Albanese ausztrál kormányfő, aki egy karácsonyi jótékonysági rendezvényen mondott beszédet Sydneyben, "elképzelhetetlennek" nevezett egy újabb antiszemita támadást a tizenöt halálos áldozatot követelő Bondi Beach-i támadás után - jelentette az ABC televízió.

Sok ausztráliai zsidó vádolja az Albanese-kormányt az antiszemitizmus elleni harc elmulasztásával. A Bondi Beach-i gyilkosságok után Albanese ígéretet tett, hogy lecsap az antiszemitizmus minden formájára az országban.

