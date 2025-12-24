Fordulat: újabb letartóztatás az ausztráliai hanukai merénylet kapcsán

A Perth városában őrizetbe vett 39 éves férfi a helyi sajtó szerint az Instagramon azt közölte, „száz százalékig” támogatja a két elkövetőt, illetve „a zsidókkal szembeni önvédelem” jogát hangoztatta.

Az ügyészség a többi között fajgyűlölet miatt emelt vádat a férfi ellen, aki a tájékoztatás szerint február 3-ig őrizetben marad.

A kedden tartott házkutatás során a Hezbollah és a Hamász zászlóit is megtalálták a férfi otthonában, az ABC ausztrál műsorszóró pedig hatósági forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a telefonján robbanószerek előállításáról is találtak információkat.

Mindeközben az ausztrál bevándorlási minisztérium szerdán azt közölte, visszavonta egy brit állampolgár vízumát, aki ellen náci szimbólumok használata, illetve a zsidó közösség elleni online izgatás miatt vádat emeltek.

„Ha vízummal jön valaki Ausztráliába, akkor vendégként van itt; ha gyűlöletkeltés céljából jön, akár vissza is fordulhat” – jelentette ki Tony Burke belügyminiszter újságíróknak.

Sajtóforrások szerint a 43 éves, Queenslandben élő férfire kiutasítás vár, hacsak önként nem hagyja el Ausztráliát.

Az üggyel összefüggésben Burke elmondta azt is, csökkenteni szeretné a büntethetőségi korhatárt az antiszemita indíttatású bűncselekmények esetében, illetve azon dolgozik, hogy a gyűlöletkeltés is elegendő indok legyen a vízumok visszavonására.