ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.5
usd:
328.47
bux:
109607.58
2025. december 12. péntek Gabriella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Brüsszel, 2025. december 2.Mark Rutte NATO-fõtitkár a szervezet másnapi külügyminiszteri találkozójának alkalmából tart sajtóértekezletet a NATO brüsszeli székházában 2025. december 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Elemző: nem minden kétkedő ugyanazért ellenzi a NATO fegyvervásárlási tervét

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint a szövetségeseknek havonta legalább egymilliárd dollárt kell félretenniük Ukrajna amerikai fegyvervásárlásainak finanszírozására. Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője az InfoRádióban elmondta: a szövetség megosztott, egyes országok a békét sürgetik, míg mások jelentős összegekkel támogatnák a háború folytatását.

Mark Rutte a NATO külügyminisztereinek december eleji találkozóján jelentette be, hogy havi szinten egymilliárd dollár értékben vásárolna a szövetség elsősorban amerikai gyártóktól fegyvereket Ukrajna megerősítésére. A főtitkár Brüsszelben úgy fogalmazott, hogy a tagországok támogatásával Ukrajna a lehető legjobb pozícióba kerülhet, amikor a béketárgyalások valóban elkezdődnek.

A döntés vitákat váltott ki a tagállamok között.

A Nézőpont Intézet elemzője több szempontból problémásnak tartja a tervet. Úgy látja, az amerikai fegyveripar kerül előnybe, miközben az európai gyártók háttérbe szorulnak, ráadásul az eddig Ukrajnába hasonló célra érkezett pénzek felhasználása körül továbbra is sok a bizonytalanság. „Nem tudjuk, mennyi fegyver jut ténylegesen a frontvonalra, és mennyi tűnt el korrupciós csatornákon” – fejtette ki az InfoRádióban Erdélyi Rezső Krisztián.

A NATO-tagállamok sem egységesek a kérdésben. Mint az elemző elmondta, két nagy csoport rajzolódik ki. Az egyikben vannak a kétkedők, például az Egyesült Államok – amely a NATO költségvetésének legnagyobb részét adja –, Franciaország és Olaszország. Közülük Washington a konfliktus lezárásán dolgozik, nem a háború elhúzásán, Párizs pedig inkább azért tartozik ebbe a csoportba, mert az európai hadiipar érdekeit védené. Magyarország pedig elvi okokból ellenzi a háború finanszírozását és a békét sürgeti – emelte ki. A másik csoportba tartoznak a támogatók, számszakilag ők vannak többen: a balti államok, Lengyelország, több nyugat-európai ország és Kanada, amelyek jelentős összegekkel és fegyverekkel is segítenék Ukrajnát.

Erdélyi Rezső Krisztián emlékeztetett, hogy Donald Trump amerikai hatalomra kerülésekor az Egyesült Államokban volt egy elvárás azzal kapcsolatban, hogy az ukránok számoljanak el azokkal a támogatásokkal, amelyeket még a Biden-adminisztráció küldött Kijevnek.

„Az Egyesült Államok csökkentette is a hozzájárulását, részben a korrupciós botrányok, részben a béketárgyalások előmozdítása érdekében. Európában viszont továbbra is sok ország tud és hajlandó akár tíz- vagy százmillió eurós nagyságrendben segíteni. Számukra nem feltétlenül jelent akkora ideológiai törésvonalat az ukrajnai korrupciós botrány – nyilván fellépnek azért, hogy ezt kivizsgálják, de ez nem tart vissza számos nyugat-európai országot attól, hogy pénzzel és adott esetben fegyverrel támogassa Kijevet. A céljuk az, hogy Ukrajna győztesként kerüljön ki az Oroszország elleni háborúból – bár a győzelem fogalma egyre nehezebben meghatározható Kijev esetében” – jegyezte meg a Nézőpont Intézet elemzője.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Elemző: nem minden kétkedő ugyanazért ellenzi a NATO fegyvervásárlási tervét

nézőpont intézet

mark rutte

orosz-ukrán háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Németország kibertámadással és választási beavatkozással vádolja Oroszországot

Németország kibertámadással és választási beavatkozással vádolja Oroszországot

Németország azzal vádolja Oroszországot, hogy kibertámadást hajtott végre a német légiforgalmi irányítás ellen, valamint megpróbálta befolyásolni a februári szövetségi választásokat, a vádakat azonban Moszkva határozottan visszautasítja, írja a BBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyot ment ma a budapesti tőzsde: itt van, hogy zártak ma a papírok

Nagyot ment ma a budapesti tőzsde: itt van, hogy zártak ma a papírok

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 393,94 pontos, 0,36 százalékos emelkedéssel, 109 607,58 ponton zárt pénteken.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia hits back at Europe's big plan to loan Moscow's frozen cash to Ukraine

Russia hits back at Europe's big plan to loan Moscow's frozen cash to Ukraine

Russia's central bank says it is suing Belgium's Euroclear in court following an EU bid to use Russian assets to aid Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 12. 18:00
Európai lett az „Év Repülőtere” – magyar kötődése is van az ATW Awards egyik díjazottjának
2025. december 12. 15:39
Nagy zöld lámpa az autóiparnak – kitárta a kaput Manfred Weber
×
×
×
×