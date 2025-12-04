ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 4. csütörtök
2024. október 28-án Bruges-ben a bruges-i College of Europe rendezvényén készített kép Federica Mogherini rektorról, az EU volt külügyi fõképviselõjérõl. Mogherinit másik két emberrel együtt 2025. december 2-án õrizetbe vették csalás gyanúja miatt. Az uniós ügyészség a közleménye szerint csalás gyanúja miatt nyomoz egy uniós finanszírozású diplomataképzés miatt.
Nyitókép: Olivier Matthys

Lemondott a korrupciógyanúba keveredett korábbi EU-főpotentát

Infostart / MTI

Federica Mogherini az Európa Kollégium végrehajtó bizottságának csütörtöki rendkívüli ülése után az oktatási intézmény munkatársainak, diákjainak és öregdiákjainak küldött levelében közölte lemondását.

Lemondott Federica Mogherini, az Európai Unió korábbi külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a belgiumi Bruges-ben található Európa Kollégium (College of Europe) rektori posztjáról, miután csalás és korrupció gyanújával vádat emelt ellene az Európai Ügyészség (EPPO) - jelentette az Euractiv című brüsszeli hírportál csütörtökön.

A hírportál szerint Mogherini az Európa Kollégium végrehajtó bizottságának csütörtöki rendkívüli ülése után az oktatási intézmény munkatársainak, diákjainak és öregdiákjainak küldött levelében közölte lemondását.

„A legnagyobb szigorral és tisztességgel, amellyel mindig is eljártam feladataim ellátása során, a mai napon úgy döntöttem, hogy lemondok rektori tisztségemről" - fogalmazott.

Az Európai Ügyészség szerda reggel jelentette be, hogy hivatalosan vádat emelt az Európa Kollégiumot (College of Europe), valamint az Európai Unió Külügyi Szolgálatot (EKSZ) érintő korrupciós ügy három érintettje ellen.

Mogherini mellett az ügy gyanúsítottja az Európa Kollégium egyik vezető munkatársa, valamint az Európai Bizottság Közel-Keletért, Észak-Afrikáért és a Perzsa-öböl térségért felelős szolgálatának vezérigazgatója, az EKSZ 2021 és 2025 között szolgálatot teljesítő főtitkára. Utóbbi szerdán nyugalmazását kérte.

A három érintettet kedden vették őrizetbe, majd engedték szabadon a nyomozás idejére, mivel - az EPPO közlése szerint - esetükben nem áll fent a szökés veszélye.

A belga rendőrség kedden, a kora reggeli órákban egyidejűleg tartott razziát az EU brüsszeli külügyi szolgálatának főépülete mellett, a bruges-i Európa Kollégiumban, valamint magánlakásokban.

Az Európai Ügyészség vezette, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által is támogatott büntetőeljárás részeként végzett akció során dokumentumokat foglaltak le. Az uniós ügyészség szerint „erős a csalás gyanúja" egy olyan pályázattal kapcsolatban, amely kilenc hónapos képzési programot biztosított fiatal diplomaták számára 2021 és 2022 folyamán. A pályázatot az uniós külügyi szolgálat írta ki, és a kollégium nyerte meg.

Az Európa Kollégium lemondott rektora, az olasz Federica Mogherini korábban az EKSZ-t vezette, és idén kezdte meg második ötéves ciklusát az oktatási intézmény élén. A vizsgált időszakban az uniós külügyi szolgálatot a spanyol Josep Borrell vezette.

A magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatig versenyben volt nemcsak a vb-pótselejtezős szereplésért, hanem matematikailag azért is, hogy egyenes ágon kijuthasson a világbajnokságra, ezt pedig az elmúlt években nehéz lett volna még elképzelni is – mondta az InfoRádióban a 63-szoros magyar válogatott futballista. Az FTC és a Győri ETO korábbi játékosa kiváló szakembernek nevezte Marco Rossit, aki szerinte nagyszerűen látja el a feladatát. Arról is beszélt, milyen feladatai lesznek a Mol – Új Európa Alapítvány nagyköveteként.
A munkaadói és munkavállalói oldal megállapodott a 2026. január 1-jétől érvényes új minimálbérről és garantált bérminimumról, azok így jelentősen, 11, illetve 7 százalékkal emelkednek. Az ezt rögzítő dokumentumot csütörtök délelőtt írták alá a Karmelitában. Orbán Viktor bejelentette: 35 ezer vendégmunkást engednek be, így is marad 30 ezer szabad álláshely az országban.
 

