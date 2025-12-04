ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 4. csütörtök
Donald Trump amerikai elnök a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tartott találkozón a washingtoni Fehér Házban 2025. július 7-én.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Donald Trump olyan döntést hozott, ami a saját jövőjére is hatással lehet

Infostart

Az elnök kegyelmet adott a korrupcióval vádolt Henry Cuellar demokrata párti képviselőnek, ez azonban a 2026-os kongresszusi választáson a hátrányára válhat.

Donald Trump amerikai elnök szerdán váratlanul kegyelmet adott a korrupcióval vádolt Henry Cuellar demokrata képviselőnek és feleségének. A republikánus elnök döntése a 2026-os kongresszusi választáson könnyedén a demokraták malmára hajthatja a vizet – írja a Washington Post híradása nyomán a Portfolio.

A képviselő ellen, aki egyébként az egyik legkonzervatívabb demokrataként ismert, 2024-ben iindítottak pert kenőpénz elfogadása, pénzmosás és összeesküvés vádjával. A házaspár jövő áprilisban állt volna bíróság elé, összesen egy tucat vádpontban. A nyomozás 2022-ben indult a texasi demokrata ellen.

A szövetségi hatóságok azt állították, hogy a képviselő és felesége több százezer dollárt fogadott el azért, hogy előmozdítsák egy azeri kormányzati energiavállalat, valamint egy mexikói bank érdekeit kongresszusi befolyásuk révén. Henry Cuellar tagadta a vádakat.

Donald Trump Truth-on közzétett bejegyzésében azt írta, nem ismeri a képviselőt, de „ma éjjel nyugodtan alhat”. Az ellenzéki politikusnak adott kegyelmet azzal indokolta Trump, hogy „a Biden-kormányzat fegyverként használta az igazságszolgáltatást politikai ellenfeleivel” szemben, ami szerinte Henry Cuellart is utolérte.

Az elnök a bejegyzéséhez egy levelet is csatolt, amely Cuellar lányaitól érkezhetett. Ebben arra kérik, hogy „mutasson irgalmat és együttérzést”, és utalnak Trump jogi megpróbáltatásaira is, mondván, amikor „a saját kihívásaival nézett szembe, azt a fájdalmat mi nagyon emberi módon átéreztük.”

A lap szerint az elnöki kegyelem a képviselőt is nagyon meglepte. A bejelentést követően közölte, Donald Trump lépése „kitisztítja a levegőt, és lehetővé teszi, hogy tovább dolgozzunk Dél-Texasért”.

A Mexikóval határos dél-texasi körzetet képviselő veterán politikus kitartott az újraválasztási ambíciója mellett a vádemelés ellenére is. A kegyelmi döntés után órákkal be is nyújtotta a 2026-os újraindulásához szükséges iratokat.

Egy újságíró a Fehér Házban megkérdezte Donald Trumpot, nem tart-e tőle, hogy a kegyelem elősegíti Henry Cuellar újraválasztását, ami viszont veszélyeztetheti a republikánusok képviselőházi többségét. Az elnök azt felelte, nem aggódik a 2026-os választásra gyakorolt hatás miatt. Szerinte Cuellarral „nagyon rosszul bántak”, mert úgy vélte, hogy „nem szabad hagyni, hogy az emberek ömöljenek be az országunkba”.

Hakeem Jeffries, a demokraták képviselőházi vezetője a párttársa elleni vádiratot „eleve nagyon gyengének” tartotta, a republikánus elnök kegyelmét pedig a „helyes végkifejletnek” titulálta. Mint kijelentette, nem tudja, Trump miért döntött így, de arra számít, hogy Henry Cuellar marad a demokrata frakcióban.

