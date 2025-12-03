ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 3. szerda
2024. október 28-án Bruges-ben a bruges-i College of Europe rendezvényén készített kép Federica Mogherini rektorról, az EU volt külügyi fõképviselõjérõl. Mogherinit másik két emberrel együtt 2025. december 2-án õrizetbe vették csalás gyanúja miatt. Az uniós ügyészség a közleménye szerint csalás gyanúja miatt nyomoz egy uniós finanszírozású diplomataképzés miatt.
Nyitókép: Olivier Matthys

Botrány Brüsszelben: vádat emeltek az EU volt külügyi vezetője ellen

Infostart / MTI

Közbeszerzési csalás és korrupció, összeférhetetlenség és hivatali titoktartás megsértésének gyanújával vádat emelt Federica Mogherini, az Európai Unió korábbi külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és további két másik ember ellen az Európai Ügyészség (EPPO) szerdán.

Az EPPO szerda reggel jelentette be hivatalosan, hogy vádat emelt a belgiumi Bruggében (Bruges) található Európa Kollégiumot (College of Europe), valamint az Európai Unió Külügyi Szolgálatot (EKSZ) érintő korrupciós ügy három érintettje ellen.

Mogherini mellett az ügy gyanúsítottja még a bruggei Európa Kollégium egyik vezető munkatársa, valamint az Európai Bizottság Közel-Keletért, Észak-Afrikáért és a Perzsa-öböl térségért feleős szolgálatának vezérigazgatója, az EKSZ 2021 és 2025 között szolgálatot teljesítő főtitkára.

Az EPPO közleménye szerint a három érintettet kedden vették őrizetbe. Hozzátették, hogy szabadon is engedték őket a nyomozás idejére, mivel úgy ítélték meg, hogy esetükben nem áll fent a szökés veszélye.

„Mindhárom személyt ártatlannak kell vélelmezni mindaddig, amíg az illetékes belga bíróságok be nem bizonyítják bűnösségüket” – fogalmazott az Európai Ügyészség.

A belga rendőrség kedden, a kora reggeli órákban egyidejűleg tartott razziát az EU brüsszeli külügyi szolgálatának főépülete mellett, a bruggei Európa Kollégiumban, valamint magánlakásokban.

Az Európai Ügyészség vezette, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által is támogatott büntetőeljárás részeként végzett akció során dokumentumokat foglaltak le. Az uniós ügyészség szerint „erős a csalás gyanúja” egy olyan pályázattal kapcsolatban, amely kilenc hónapos képzési programot biztosított fiatal diplomaták számára 2021 és 2022 folyamán. A pályázatot az uniós külügyi szolgálat írta ki, és a kollégium nyerte meg.

Az olasz szocialista Federica Mogherini régebben vezette az EKSZ-t, jelenleg az Európa Kollégium rektora, az oktatási intézmény élén idén kezdte meg második ötéves ciklusát. A vizsgált időszakban az uniós külügyi szolgálatot a spanyol szocialista Josep Borrell vezette.

