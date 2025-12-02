ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 2. kedd
A steaming, glowing mass of smoke stacks and distillation towers connected by conduit and pipe racks towers in the early morning light in front of the Port of Los Angeles.
Nyitókép: Hal Bergman/Getty Images

Nagy bajban van a szerb olajfinomító, akár le is állhat a termelés

Infostart

Bizonytalan a többségi orosz tulajdonú szerb NIS olajvállalat jövője az amerikai szankciók miatt. A vállalat a működési engedélyre vár az OFAK-tól, ám ha Washington nem ad felmentést, az olajfinomító rövid időn belül leállhat. Nem kizárt viszont, hogy a Mol készül megvásárolni az orosz részesedést.

Az amerikai szankciók olyan bizonytalan helyzetbe hozták a Szerb Olajipari Vállalatot, a (NIS)-t, hogy az a Külügyminisztérium és a Külföldi Vagyonkezelési Hivatal (OFAK) döntésére vár egy esetleges működési engedély ügyében – írja az RTS szerb hírportál híradása nyomán az Index.

Szerbia figyelmeztet az ellátásra gyakorolt következményekre, miközben a szakértők hangsúlyozzák, hogy geopolitikai kérdésről van szó, amelynek kimenetele más orosz energetikai vállalatokra is hatással lesz

A szerb lap szerint 55 napja élnek az amerikai szankciók az orosz többségi tulajdonú NIS ellen. A korábbi bejelentések szerint a finomítónak hivatalosan is ma kellene leállnia, amennyiben Washington nem hagyja jóvá az engedélyt.

Aleksandar Vučić elnök kijelentette, hogy még mindig nincsenek hírek az Egyesült Államokból a NIS-szel kapcsolatban, és hogy kedden ebből az alkalomból nagy találkozót szerveznek. Velemir Lukic egyetemi professzor szerint a NIS kérdése geopolitikai és külpolitikai jellegű, az OFAK döntése következményekkel jár majd más orosz energetikai vállalatokra is. Kiemelte, hogy fogynak a szerb nemzeti tartalékok és fontos az import növekedése.

A The Telegraph arról számolt be, hogy Aleksandar Vučić venné át az irányítást az olajfinomító felett, amelynek tulajdonosa a Kreml által támogatott Gazprom Neft és a Gazprom. A lap szerint a szerv elnök abban bízik, hogy az amerikai pénzügyminisztérium szankcióhalasztást ad neki, amely lehetővé teszi számára a finomító újraindítását, amíg találnak egy nem orosz vevőt.

A lap hozzáteszi, nem kizárt, hogy a Mol vásárolhatja meg az olajfinomító orosz részét, és erről folyhatott a háttérben zajló diplomáciai mozgás. Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, orosz források szerint a legutóbbi orosz-magyar találkozón Moszkvában, zárt ajtók mögött arról folyt a tárgyalás, egy bizonyos magyar vállalat veszi meg a szankciók alá vett orosz olajcégek romániai és balkáni eszközeit.

