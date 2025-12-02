Évtizedekig elég lehet minden akkumulátorba a lítium, amit egy fucsa helyen találtak Amerikában

Egy 16 millió éve kihunyt szupervulkán alatt, az amerikai Nevada és Oregon államok határán rejtőzik a világ legnagyobb lítiumkincse – írja az Index az earth.com híre alapján. A mintegy 20-40 millió tonnányi lítium értéke meghaladja a 1,5 ezer milliárd dollárt. A McDermitt kaldera agyagrétegében található lítium évtizedekig elegendő lehet az elektromos autók, a telefonok és a napelemes rendszerek akkumulátoraihoz.

A felfedezés megváltoztathatja a globális energiapiacot, de a környezetvédők aggodalmukat fejezték ki.

Az említett kaldera csaknem 45 kilométer hosszú és 35 kilométer széles.

Mintegy 16 millió évvel ezelőtt egy hatalmas vulkánkitörés ürítette ki a magmakamra nagy részét a terület alatt, amely egy vastag, forró hamuréteget hagyott hátra, amely később kemény vulkáni kőzetté hűlt a kaldera fenekén. Ezt követően a kráterben egy tó keletkezett, amelyben vulkáni hamu és iszap gyűlt össze. Ezek az üledékek agyagköveket hoztak létre, amelyek nagy mennyiségű lítiumot zártak magukba.

A Thacker-hágó lítiumban gazdag területén az úgynvezett illit mintegy 30 méteres sávot alkot. Az elemzések azt mutatják, hogy ez az agyag súlyának mintegy 1,3-2,4 százalékában tartalmazhat lítiumot, ami nagyjából kétszerese az agyagkő lelőhelyeknek. Az illit a felszín közelében helyezkedik el, ami lehetővé teszi külszíni bányászatát.

Miért ilyen fontos a lítium? A lítiumot ma leginkább a lítium-ion akkumulátorok szíveként ismerjük, ezek működtetik többek között a telefonokat, a laptopokat és az elektromos autókat. A lítium iránti globális kereslet 2040-re elérheti az évi egymillió tonnát, ami a nyolcszorosa a 2022-es termelésnek.

Egy ilyen óriási lelőhely környezetvédelmi problémákat is felvet: kérdés, hogy mi lesz az ott lévő vízzel, a vadon élő állatokkal, valamint a kaldera körüli tájjal. A területen élők már aggodalmukat fejezték ki ezzel kapcsolatban, de a támogatók rámutattak, hogy

egy ilyen lelőhely kevesebb földet mozgatna meg, mint sok kisebb bánya, amelyek szétszórva helyezkednének el a régióban.

A kritikusok viszont megjegyezték, hogy még egyetlen nagy külszíni bánya is megváltoztathatja a talajvíz minőségét.

Az agyagban található lítium feldolgozása ráadásul technikailag bonyolult, ugyanis kötött formában van jelen az ásványok belsejében. Ezért a szakembereknek lúgozást kell alkalmazniuk, tehát oldatokkal kell kimosniuk az elemet, miközben oda kell figyelniük a vízfelhasználásra.