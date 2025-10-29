Kaderják Péter: brutális verseny zajlik az akkumulátortechnológiák között, és Magyarország fontos szereplő

Az akkumulátoripar nagyon nagy átalakuláson és fejlődésen megy keresztül. Globálisan a benyújtott szabadalmi eljárások alapján az akkumulátoripar ma a harmadik leginnovatívabb ágazat, és ezt a folyamatot alapvetően a közlekedési célú energiatárolásban lévő óriási üzleti lehetőség húzza – jelentette ki Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője az InfoRádió Aréna című műsorában. Mint fogalmazott, folyamatosan nő az igény a kisebb, nagyobb teljesítményű, gyorsabban tölthető akkumulátorok iránt, és ezek az eszközök megjelennek a háztartásokban is. Azt már megszoktuk, hogy a mobiltelefonban ott az akkumulátor, de már megjelent más területeken is, a szakértő példaként a fűnyírót említette, ahol már „a zsinórral sem kell bajlódni”, de már van akkumulátoros fúrógép, fogkefe, kerékpárlámpa, borotva vagy porszívó is.

Kaderják Péter úgy látja, az iparág legnagyobb kihívását a nagy felhasználók igényeinek a kiszolgálása jelenti, és ezeknek a korszerű technológiáknak a két legnagyobb felvevőpiaca ma az elektromos járműgyártás és a hálózati villamosenergia-tárolás. A megoszlás azonban aránytalan, mert a legyártott lítiumion akkumulátorcellák 80-85 százaléka elektromos járművekbe kerül, alig tíz százalékát jelenti a piacnak a hálózati energiatárolás, és a maradék a háztartási eszközöké. A szakértő szerint a gépjárműgyártásnál öldöklő verseny van, és nemcsak a hagyományos belső égésű technológiával, hanem az egyes akkumulátortechnológiák is brutális versenyt vívnak egymással. Mint felidézte, öt évvel ezelőtt még a koreai fejlesztők és gyártók által preferált, úgynevezett NMC technológiás akkumulátorok 80 százalék feletti piaci részesedéssel bírtak az elektromosautó-piacon, mára viszont a kínaiak által fejlesztett és tömeggyártott lítium-vasfoszfát akkumulátorok, amely 30-40 százalékkal olcsóbb megoldás, szinte megfordították ezt a piaci részesedést. „Nagyon izgalmas időszak ez, nyilván nem fog örökké tartani, de most pont ilyen szakaszban van ez az iparág” – mondta az ügyvezető.

A robbanásszerű fejlődést mutatja a szakértő szerint, hogy míg jelenleg Európában néhány száz gigawattóra akkumulátorcellára van kereslet egy évben, az előrejelzések szerint 2030-ra ez ezer gigawattóra környékére fog nőni, de ez nagyban függ az elektromos közlekedés térnyerésének a sebességétől. Magyarországon jelenleg két koreai cég rendelkezik gyártókapacitással, és az ő együttes kapacitásuk 80-90 gigawattóra körül van. Ez Kaderják Péter szerint globálisan is nagyon jelentős mennyiség, és nagy előny, hogy nálunk kezd kialakulni az egyik legnagyobb akkumulátorcella-gyártási ipari klaszter.

– mondta Kaderják Péter, és hozzátette, ez az európai szabályozásban is megjelenik, mert az úgynevezett taxonómiarendeletet, amely európai szinten fölsorolja, hogy melyek azok a gazdasági tevékenységek, amelyeket kiemelt állami támogatásban lehet részesíteni, az akkumulátoripar is szerepel. Szerinte azt fejezi ki ez az európai politika, hogy ne járjunk úgy, mint a napelemeknél korábban, hanem az akkumulátorok esetében használjuk ezeket az eszközöket a zöld átállás céljából, de amennyire lehet, Európában fejlesszük és gyártsuk őket.

A Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője szerint Európának meg kell keresnie azokat a területeket, ahol versenyképes tud lenni Ázsiával, Felidézte, hogy volt már egy próbálkozás, de a svédországi Northvolt csődbe ment, „a zászlóshajó projekt elsüllyedt”, ennek ellenére úgy véli, hogy nem szabad feladni, de valószínűleg ázsiai, ezen belül koreai, kínai, japán kooperáció nélkül ma Európa ezt a versenyképességi hátrányt nem tudja ledolgozni.

A magyarországi ellátási láncról az ügyvezető elmondta, hogy az akkumulátorgyártáshoz szükséges nyersanyagok itthon nem állnak rendelkezésre, de számos olyan komponenst használnak fel az akkumulátorcella-gyártáshoz, amelyet viszont már Magyarországon állítanak elő. Van például katódanyag-gyártó vállalkozás, réz- és alumíniumfóliát, amely ugyancsak szükséges a cellagyártáshoz, szintén gyártanak már hazai vállalkozások. Ami még hiányzik az alapanyaggyártás mellett, az a gyártási selejtnek, illetve a hulladékakkumulátoroknak az újrahasznosítása. Ez azért lenne hasznos, mert ezzel az alapanyagok egy részét biztosítani lehetne, de ilyen kapacitás hiányzik egész Európában.

és a járműgyártás után a második-harmadik legnagyobb feldolgozóipari szektorrá vált néhány év alatt., ráadásul úgy, hogy 2018-ban még csak egyetlen vállalkozás foglalkozott akkumulátorok előállításával. A növekedés pedig folytatódik, hiszen a két koreai gyártó mellett három kínai is Magyarországra települ. A legismertebb a Debrecenben a beruházásának az első fázisát rövidesen befejező CATL, amely ilyen globális piacvezető az akkumulátorcella gyártás területén. Ugyancsak Debrecenben lesz akkumulátorcella-gyártó üzeme az EVE nevű kínai cégnek, aki közvetlenül a BMW-nek szállít, és Nyíregyházán akkumulátorcella-gyárat épít a Sunwoda is. Kaderják Péter szerint a három új üzem gyártási kapacitása elérheti a 250 gigawattórát is. Ezekből az akkumulátorokból a többség még exportra készül, lényegében a globális értékláncok részeivé válnak.

Kaderják Péter beszélt arról is, hogy a korszerű akkumulátorok élettartama egyre hosszabb, és például a gépjárműveknél akár tovább tarthatnak, mint az autó többi szerkezeti eleme. De arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes a töltésre is odafigyelni, bármilyen akkumulátorról működő eszközről van szó. „Az akkumulátor egy picit hasonlít az emberi szervezethez, és az emberi szervezet is általában a lassú, nem sokkszerű kezelést szereti. Ha a túlfeszítést, a sokkokat túl sokszor végezzük el a saját testünkön, akkor az károsítja a szervezetünket, és valahogy így van az akkumulátorkémiával is. Minél lassabb töltéssel, minél kényelmesebben, minél kevésbé a végleteket kihasználva töltjük és merítjük le a készülékeinket, annál hosszabb élettartamuk lesz, és minél inkább gyorstöltőkön töltjük rendszeresen az akkumulátorainkat, és kihasználjuk a nullától száz százalékig tartó töltési sávot, annál gyorsabban fognak degradálódni ezek az eszközök, akár gépjárműben legyen, akár telefonban” – mondta az ügyvezető.

Az akkumulátorok várható élettartamára Kaderják Péter szerint abból lehet következtetni, hogy a gyártók milyen hosszú garanciát vállalnak, és például a hálózati energiatárolókat gyártó cégek tízéves garanciáit viselnek, de volt olyan beszállító, amely akár 12 év garanciát is adott. „Nagyon sok olyan kutatási eredmény lát napvilágot, amiből úgy tűnik, hogy

– mondta.

Ebből következik, hogy az évtized végére már érezhető mennyiségű újrafelhasználásra váró akkumulátorunk lesz, de erre Európában nem vagyunk felkészülve, ilyen típusú kapacitásokkal az ázsiai országok rendelkeznek. A Magyar Akkumulátor Szövetség is vannak olyan tagok, amelyek már gondolkodnak újrahasznosító kapacitásoknak a létesítésében, de Kaderják Péter úgy érzékeli, hogy nincs elegendő anyagáram ahhoz, hogy ezeket a viszonylag jelentős kapacitásokat folyamatosan etetni lehessen alapanyaggal. Ezért arra számít, hogy még két-három év kell, mire komoly európai szereplő jelentős újrahasznosító kapacitásokat kezd kiépíteni.