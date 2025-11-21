Kaja Kallas: az EU támogatja az igazságos és tartós ukrajnai békéhez vezető terveket

Az Európai Unió támogat minden olyan béketervet, amely igazságos és tartós békéhez vezet Ukrajnában – jelentette ki Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő pénteken Brüsszelben.

Kallas az EU-Indo-csendes-óceáni miniszteri fórumot megnyitó beszédében hangsúlyozta: a Volodomir Zelenszkij ukrán elnöknek bemutatott békejavaslat kapcsán az EU álláspontja változatlan, miszerint „bármely béketerv csak úgy működhet, ha Ukrajna és az európaiak is részesei”.

A főképviselő felidézte, hogy immár négy éve tart Oroszország brutális agressziós háborúja Ukrajna ellen, és szerinte továbbra sincs jele annak, hogy Moszkva békét akarna.

„Ha Oroszország valóban békét akarna, elfogadta volna a március óta az asztalon lévő feltétel nélküli tűzszünetet”

– mondta. Hozzátette, hogy két napja újabb 26 ukrán civil vesztette életét orosz támadásokban.

Kaja Kallas rámutatott: a háború hatásai nem korlátozódnak Európára. A konfliktus összekapcsolódik az indo-csendes-óceáni térséggel is, részben azért, mert Észak-Koreából csapatok, fegyverek és lőszerek áramlanak Oroszországba, miközben Kína - bár semlegességet hirdet -, kettős felhasználású exportjaival táplálja Moszkva háborúját. Hozzátette: Peking és Oroszország együtt dolgozik egy új globális gazdasági és biztonsági rend kialakításán, amely minden országot érint.

Úgy véli, a jelenlegi geopolitikai helyzet mindenkit cselekvésre hív fel, ezért az EU-nak és partnereinek szorosabban kell együttműködniük. Mint mondta,

akár biztonságról, fenntartható növekedésről, konnektivitásról, klímavédelemről vagy a nemzetközi jog védelméről van szó, Európa csak együtt lehet erősebb.

A főképviselő végül hangsúlyozta: a partnerség csak akkor lehet sikeres, ha minden szinten – polgárok, vállalatok, fejlesztési bankok, államok és régiók szintjén – erős együttműködés valósul meg.