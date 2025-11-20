ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 20. csütörtök Jolán
Nyitókép: Unsplash

Óvodásokat szállító kisbusz karambolozott Kassán

Infostart

A baleset szerda délelőtt történt, a helyi tűzoltó- és mentőszolgálat közlése szerint öt gyermek és egy felnőtt sérült meg.

A szerda délelőtti kassai karambolban öt gyermek és egy felnőtt megsérült – írja a parameter.sk híradása nyomán a blikk.hu.

A Kassai Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) arról tájékoztatta a sajtót, hogy a helyszínre elsőként kiérő tűzoltók igyekeztek megnyugtatni a gyerekeket, ellátták a sérülteket és felmérték az érintettek egészségi állapotát.

A szakemberek ezután semlegesítették a baleset következtében kifolyt üzemanyagot és irányították a forgalmat a rendőrség megérkezéséig. Ezen kívül tűzmegelőzési intézkedéseket is végrehajtottak a sérült járműveken.

(Nyitóképünk illusztráció)

