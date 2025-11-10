ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.61
usd:
331.7
bux:
107936.57
2025. november 10. hétfő Réka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az ukrajnai Hmelnickijben működő atomerőmű.
Nyitókép: Wikipédia

Korrupciós ügyek az ukrán energetikai szektorban

Infostart

Az Enerhoatom körül is kiterjedt korrupciós rendszerre bukkantak a vizsgálódó hatóságok.

Az ukrán korrupcióellenes hatóságok hétfőn bejelentették, hogy korrupciós ügyeket tártak fel az ország energetikai szektorában, amelyet a közelmúltbeli orosz támadások súlyosan megrongáltak – írja az MTI az AFP és a Reuters információi alapján.

A Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) közleményben jelezte, hogy nagyszabású műveletet indított az energiaágazatban elkövetett korrupció feltárására. Ezt közösen végzik az ilyen ügyek felderítésére szakosodott különleges ügyészséggel (SZAP). A NABU szerint kiterjedt korrupciós rendszer jött létre, amelynek célja a közszféra stratégiai jelentőségű vállalatainak befolyásolása.

Ez a „korrupciós rendszer” egyebek közt az ukrán atomenergia-ipari vállalat, az Enerhoatom vonatkozásában is kifejtette tevékenységét

– olvasható.

A tizenöt hónapos vizsgálati munka során ezer órányi hangfelvétel is készült. Egy „magas szintű” bűnszervezet tevékenységét dokumentálják ezek, állítja az ügyészség. Közleményükhöz fotókat is csatoltak, amelyeken euró- és dollárbankjegyekkel teli zsákok láthatóak, de az akció részleteiről nincsenek további információk.

A hálózat tagjai nagyszabású korrupciós rendszert építettek ki, hogy befolyásolják a közszféra stratégiai vállalkozásait, különösen az Enerhoatomot – olvasható a Telegramon megjelent bejegyzésben. A bejegyzés hozzáteszi, hogy a bűnszervezet fő tevékenységének keretében az Enerhoatommal szerződéses viszonyba lépő partnerektől 10-15 százaléknyi visszaosztást kért a szerződés értékéből. Ezen felül kapcsolataikat felhasználva ellenőrizték a személyzeti döntéseket, a beszerzési folyamatokat és a pénzáramlásokat is.

A NABU és a SZAP egyaránt célpontja volt egyébként egy, a kormány által kezdeményezett és júliusban elfogadott törvénynek, amely azt írta elő, hogy az elnök által kinevezett főügyész felügyelete alá kerüljenek. A civil társadalom és az Európai Unió tiltakozása nyomán a kormány végül bejelentette, hogy „korrigálja” ezt a törvényt.

Az MTI beszámol arról is, hogy az ukrán energiaágazat különösen stratégiai jelentőségűnek számít, hiszen Oroszország a háború kezdete óta rakétákkal és drónokkal támadja azt. Október végén Volodimir Kudrickijt, az állami tulajdonú Ukrenerho volt igazgatóját vádolták meg azzal, hogy 2018-ban részt vett mintegy 283 ezer euró elsikkasztásában, a férfit rövid időre őrizetbe is vették. Az érintett szerint az ügyet politikai okok motiválták. Az ukrán média arról számolt be emellett, hogy a NABU házkutatást hajtott végre Timur Mindics otthonában is, aki Volodimir Zelenszkij elnök közeli szövetségese. A NABU közleményében ezt az ügyet nem kommentálta.

Kezdőlap    Külföld    Korrupciós ügyek az ukrán energetikai szektorban

ukrajna

korrupció

energetika

enerhoatom

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Amerika-szakértő a Trump–Orbán-találkozóról: most ránk irigykednek Nyugaton

Amerika-szakértő a Trump–Orbán-találkozóról: most ránk irigykednek Nyugaton
Donald Trump és Orbán Viktor pénteki washingtoni találkozója Magyarország és a magyar diplomácia számára is történelmi siker volt – vélekedett az InfoRádióban Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmus Kutató Intézet igazgatója.
 

Riasztó dolgot mondott a német demokráciáról az ország elnöke

Hortay Olivér Washington után: energiaügyekben a következő mérkőzés Brüsszelben jön

Dmitrij Peszkov: Moszkva nem ismeri Orbán Viktor ukrajnai rendezésről szóló kezdeményezéseit

„Mi túlbonyolítjuk” – Lázár János a kampányról és a washingtoni látogatásról

Orbán Viktor: amíg ő az elnök ott, én a kormányfő itt, nem lesz szankció

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az AI-tól a munkavállalói jóllétig: a HR legforróbb trendjei egy helyen a szakma vezető képviselőitől

Az AI-tól a munkavállalói jóllétig: a HR legforróbb trendjei egy helyen a szakma vezető képviselőitől

Növekedési válság közepette fokozódó bérnyomás, a tehetségmegtartás rejtelmei, bértranszparencia és munkahelyi jóllét − mindez csak ízelítő a HR-szakmát leginkább foglalkoztató témák közül, amelyek mind-mind terítékre kerülnek Magyarország egyik legrangosabb HR-eseményén, a HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum konferencián. Jegyek korlátozott számban elérhetők itt a teljes programmal együtt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már nem sokáig lehet szavazni az Év Fájáról: ezek az őshonos fajták nyerhetik el a következő díjat

Már nem sokáig lehet szavazni az Év Fájáról: ezek az őshonos fajták nyerhetik el a következő díjat

Az Országos Erdészeti Egyesület mozgalma 1996 óta minden évben megválasztja az év fafaját.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US Senate passes deal aimed at ending longest ever government shutdown

US Senate passes deal aimed at ending longest ever government shutdown

The measure signals a major breakthrough but the deal still needs to get over more hurdles in Congress.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 10. 15:21
Donald Trump megkegyelmezett Rudy Giulianinak
2025. november 10. 14:46
Botrány a BBC-nél: manipulálták Donald Trump beszédét
×
×
×
×