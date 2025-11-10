Korrupciós ügyek az ukrán energetikai szektorban

Az ukrán korrupcióellenes hatóságok hétfőn bejelentették, hogy korrupciós ügyeket tártak fel az ország energetikai szektorában, amelyet a közelmúltbeli orosz támadások súlyosan megrongáltak – írja az MTI az AFP és a Reuters információi alapján.

A Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) közleményben jelezte, hogy nagyszabású műveletet indított az energiaágazatban elkövetett korrupció feltárására. Ezt közösen végzik az ilyen ügyek felderítésére szakosodott különleges ügyészséggel (SZAP). A NABU szerint kiterjedt korrupciós rendszer jött létre, amelynek célja a közszféra stratégiai jelentőségű vállalatainak befolyásolása.

Ez a „korrupciós rendszer” egyebek közt az ukrán atomenergia-ipari vállalat, az Enerhoatom vonatkozásában is kifejtette tevékenységét

– olvasható.

A tizenöt hónapos vizsgálati munka során ezer órányi hangfelvétel is készült. Egy „magas szintű” bűnszervezet tevékenységét dokumentálják ezek, állítja az ügyészség. Közleményükhöz fotókat is csatoltak, amelyeken euró- és dollárbankjegyekkel teli zsákok láthatóak, de az akció részleteiről nincsenek további információk.

A hálózat tagjai nagyszabású korrupciós rendszert építettek ki, hogy befolyásolják a közszféra stratégiai vállalkozásait, különösen az Enerhoatomot – olvasható a Telegramon megjelent bejegyzésben. A bejegyzés hozzáteszi, hogy a bűnszervezet fő tevékenységének keretében az Enerhoatommal szerződéses viszonyba lépő partnerektől 10-15 százaléknyi visszaosztást kért a szerződés értékéből. Ezen felül kapcsolataikat felhasználva ellenőrizték a személyzeti döntéseket, a beszerzési folyamatokat és a pénzáramlásokat is.

A NABU és a SZAP egyaránt célpontja volt egyébként egy, a kormány által kezdeményezett és júliusban elfogadott törvénynek, amely azt írta elő, hogy az elnök által kinevezett főügyész felügyelete alá kerüljenek. A civil társadalom és az Európai Unió tiltakozása nyomán a kormány végül bejelentette, hogy „korrigálja” ezt a törvényt.

Az MTI beszámol arról is, hogy az ukrán energiaágazat különösen stratégiai jelentőségűnek számít, hiszen Oroszország a háború kezdete óta rakétákkal és drónokkal támadja azt. Október végén Volodimir Kudrickijt, az állami tulajdonú Ukrenerho volt igazgatóját vádolták meg azzal, hogy 2018-ban részt vett mintegy 283 ezer euró elsikkasztásában, a férfit rövid időre őrizetbe is vették. Az érintett szerint az ügyet politikai okok motiválták. Az ukrán média arról számolt be emellett, hogy a NABU házkutatást hajtott végre Timur Mindics otthonában is, aki Volodimir Zelenszkij elnök közeli szövetségese. A NABU közleményében ezt az ügyet nem kommentálta.