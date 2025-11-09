ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 9. vasárnap Tivadar
Az ukrán elnöki sajtószolgálat felvételén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) kitüntet egy katonát a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvõ Pokrovszk környékén húzódó frontvonalon szolgáló egységek egyikénél tett látogatása során 2025. november 4-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt.
Nyitókép: /Ukrán elnöki sajtószolgálat]

Már órákban mérik az ukrán hadsereg súlyos vereségét

Infostart

A donyecki Pokrovszk városának várható elfoglalása jelenti Oroszország 2025-ös legnagyobb katonai céljának teljesítését. Az erődváros a Donyeck megyei „erődövezet” kulcsfontosságú déli pontja, amelynek elvesztése megnyithatja az utat a teljes medence orosz megszállása, valamint az ukrán belső területek elleni támadás felé.

Pokrovszk elfoglalása stratégiai jelentőségű, mivel a város egy dombtetőn fekszik, és jelentős vasúti, valamint közúti csomópont. Az orosz haderő mintegy egy évig tartó harcban jutott el a város elfoglalásának utolsó fázisába - áll a portfolio.hu részletes elemzésében.

Pokrovszk, 2025. november 3. Ukrán katona egy harci drónt készít fel az orosz erõk elleni éjszakai támadásra a kelet-ukrajnai Donyecki terüelten fekvõ Pokrovszk környékén húzódó frontvonalon 2025. november 3-án. MTI/EPA/Maria Senovilla
Pokrovszk, 2025. november 3. Ukrán katona egy harci drónt készít fel az orosz erõk elleni éjszakai támadásra a kelet-ukrajnai Donyecki terüelten fekvõ Pokrovszk környékén húzódó frontvonalon 2025. november 3-án. MTI/EPA/Maria Senovilla

Pokrovszk elesésével délről megkerülhetővé, vagy legalábbis támadhatóvá válna az ukrán erődövezet, amely négy nagyvárosból és több településből áll.

Pokrovszk eleste az oroszok dél felé irányuló előrenyomulást segítené Pavlohrad és Dobropilja irányába, ami Ukrajna belső területeit (például Dnyiprót) is veszélyeztetné.

Az oroszok egyébkén új taktikával támadnak. Kerülik a nagy véráldozattal járó városi harcokat, helyette a „kvázibekerítésre” és az orosz gyalogság beszivárgására apellál. Előbbi a cél három irányból történő megközelítését takarja (míg a drónok „lefedezik” a település negyedik oldalát, nagy veszteséget okozva ezzel az ukránok utánpótlásában). Utóbbi pedig azon az egyszerű tényen alapul, hogy az ukrán haderő kritikus emberhiánnyal küzd, így egyre könnyebb kis létszámú szabotázs-csoportokat átjuttatni az ukrán védelmi vonalak között.

Egy, az ukránokkal szimpatizáló híroldal még nem látja ennyire kilátástalannak a helyzetet.

Mi történhet Pokrovszk után?

Elemzők szerint az orosz katonai vezetés két fő lehetőséget mérlegel:

Folytatás Pavlohrad felé: A nyugati irányú, 90 kilométeres előretörést jelentő támadást azonban erősen megnehezíti, hogy Pokrovszk és Pavlohrad között szinte teljesen kiépültek az új, mélységi védelmi vonalak.

Fókusz a Donbasz 4 megmaradt városára: Ezt az opciót a nagy véráldozattal járó városi harcok helyett a „kvázibekerítés” és az ukrán emberhiány kihasználása, a gyalogsági beszivárgás jellemezné. Valószínű, hogy az erődövet inkább Dobropillja irányába (északnyugatra Pokrovszktól) támadnák.

Az ukrán haderő súlyos emberhiánnyal küzd, ami miatt Kijev számára kulcsfontosságú, hogy a harcokat már a városok előterében megállítsa. Az orosz offenzíva várhatóan észak felé koncentrálódik, miközben újraéledhetnek a harcok Csasziv Jar, Sziverszk és Liman térségében is.

oroszország

ukrajnai háború

pokrovszk

