Már órákban mérik az ukrán hadsereg súlyos vereségét

Pokrovszk elfoglalása stratégiai jelentőségű, mivel a város egy dombtetőn fekszik, és jelentős vasúti, valamint közúti csomópont. Az orosz haderő mintegy egy évig tartó harcban jutott el a város elfoglalásának utolsó fázisába - áll a portfolio.hu részletes elemzésében.

Pokrovszk, 2025. november 3. Ukrán katona egy harci drónt készít fel az orosz erõk elleni éjszakai támadásra a kelet-ukrajnai Donyecki terüelten fekvõ Pokrovszk környékén húzódó frontvonalon 2025. november 3-án. MTI/EPA/Maria Senovilla

Pokrovszk elesésével délről megkerülhetővé, vagy legalábbis támadhatóvá válna az ukrán erődövezet, amely négy nagyvárosból és több településből áll.

Pokrovszk eleste az oroszok dél felé irányuló előrenyomulást segítené Pavlohrad és Dobropilja irányába, ami Ukrajna belső területeit (például Dnyiprót) is veszélyeztetné.

NEW: The rate of Russian advances in the Pokrovsk direction has temporarily slowed but will likely increase again in the coming days as Russian forces extend logistics and bring reinforcements in the area.



Additional Key Takeaways:

Russia launched over 500 drones and missiles… pic.twitter.com/pV6NqlkjyQ — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) November 9, 2025

Az oroszok egyébkén új taktikával támadnak. Kerülik a nagy véráldozattal járó városi harcokat, helyette a „kvázibekerítésre” és az orosz gyalogság beszivárgására apellál. Előbbi a cél három irányból történő megközelítését takarja (míg a drónok „lefedezik” a település negyedik oldalát, nagy veszteséget okozva ezzel az ukránok utánpótlásában). Utóbbi pedig azon az egyszerű tényen alapul, hogy az ukrán haderő kritikus emberhiánnyal küzd, így egyre könnyebb kis létszámú szabotázs-csoportokat átjuttatni az ukrán védelmi vonalak között.

Egy, az ukránokkal szimpatizáló híroldal még nem látja ennyire kilátástalannak a helyzetet.

Mi történhet Pokrovszk után?

Elemzők szerint az orosz katonai vezetés két fő lehetőséget mérlegel:

Folytatás Pavlohrad felé: A nyugati irányú, 90 kilométeres előretörést jelentő támadást azonban erősen megnehezíti, hogy Pokrovszk és Pavlohrad között szinte teljesen kiépültek az új, mélységi védelmi vonalak.

Fókusz a Donbasz 4 megmaradt városára: Ezt az opciót a nagy véráldozattal járó városi harcok helyett a „kvázibekerítés” és az ukrán emberhiány kihasználása, a gyalogsági beszivárgás jellemezné. Valószínű, hogy az erődövet inkább Dobropillja irányába (északnyugatra Pokrovszktól) támadnák.

Az ukrán haderő súlyos emberhiánnyal küzd, ami miatt Kijev számára kulcsfontosságú, hogy a harcokat már a városok előterében megállítsa. Az orosz offenzíva várhatóan észak felé koncentrálódik, miközben újraéledhetnek a harcok Csasziv Jar, Sziverszk és Liman térségében is.