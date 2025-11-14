Kaiser Ferenc: kezdi elérni a határokat az ukrán haderő ellenállása és kitartása

A kelet-ukrajnai Pokrovszk városát lényegében már elfoglalták az oroszok, de attól messze vannak, hogy az egész Donyeck-megyét megszerezzék. Igor Kimakovszkij, az oroszbarát, szakadár Donyecki Népköztársaság vezetőjének a tanácsadója azt mondta az orosz TASZSZ állami hírügynökségnek, hogy az orosz hadsereg ellenőrzése alá vonta Pokrovszk területének 90 százalékát.

Kaiser Ferenc az InfoRádióban azt mondta, a beérkező hírek alapján elég egyértelműnek tűnik, hogy a város legnagyobb része az orosz erők kezébe került, és még az ukránok is elismerték, hogy Pokrovszk több mint 80 százalékát elvesztették, miközben az oroszok már a város bevételét ünneplik. A szomszédos település, Mirnograd azonban még nagyrészt ukrán ellenőrzés alatt van, csakhogy nagyban megnehezíti az ukrán fegyveres erők dolgát, hogy

az orosz haderő két bekerítő éke között egy mindössze másfél kilométeres sáv szabad arra a célra, hogy utat lehessen biztosítani a védők, sebesültek kimenekítésére.

Az oroszok ráadásul kézifegyverekkel folyamatosan lövik ezt a sávot, így jelentős veszteségeket szenvednek az ukrán erők azon a ponton is, még akkor is, amikor el akarják hagyni a várost.

A biztonság- és védelempolitikai szakértő kiemelte: Pokrovszknak és Mirnogradnak azért nagy a jelentősége, mert mindkét település része a Donyeck-megyét védő erődnek. Pokrovszkot már egy éve és négy hónapja ostromolják az oroszok, sőt már korábban, 2014 és 2015 között is megpróbálták birtokba venni, ami azt jelzi, stratégiai jelentőségű számukra a város elfoglalása.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense úgy fogalmazott, „sokkal még ezzel szem lesznek beljebb az oroszok”, mert az ukránoknak további jelentős erődvonalaik vannak Pokrovszktól északra, Szlovjanszknál és Kramatorszknál. Utóbbi kettő jóval nagyobb területű erődváros, ahol a szocialista időkből megmaradó vasbeton lakótelepek vannak bányákkal, meddőhányókkal, hatalmas gyártelepekkel, és az ukránok 2014 óta folyamatosan erődítik ezt a területet. Az elmúlt egy évben pedig különösen nagy munkát és energiát fektettek abba, hogy komoly védelmi vonal jöjjön létre azon a részen.

Kaiser Ferenc szerint az oroszok számára nagy katonai siker Pokrovszk bevétele, amire várhatóan nagymértékben építik majd a kommunikációs paneleket. Ez persze nem jelenti azt, hogy legyőzik Ukrajnát, de a szakértő úgy véli,

„jól látható módon kezdi elérni a határokat az ukrán haderő ellenállása és kitartása”.

Nem tudható, mennyire hitelesek ezek az információk, de egyre gyakrabban érkeznek hírek dezertálásokról, az érintettek száma pedig folyamatosan nő, ami nyilvánvalóan hatással van az ukrán haderőre is. Az egyetemi docens számára ez nem jelent nagy meglepetést, hiszen már lassan négy éve tart az ukrajnai háború.

Melyik terület lehet az oroszok következő célpontja?

Ha Pokrovszk megszerzése után az oroszok nem észak felé mennek tovább Donyeck-megye megszállása céljából, akkor Kaiser Ferenc számításai szerint nyugati irányban a Dnyipropetrovszki területre törhetnek be. Ezzel megnyílna a lehetőség az oroszok előtt, hogy egy újabb ukrajnai területet támadjanak meg, és akkor előbb-utóbb itt is bekövetkezhet az, ami korábban a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság, valamint Herszon és Zaporizzsja megye esetében, vagyis

„az ottani területek lakossága is némi milíciával népszavazással akar majd csatlakozni Oroszországhoz”.

A szakértő úgy fogalmazott, az orosz erők most „nagyon keményen nyomnak a front szinte minden szakaszán”, de főleg Donyeckben. Az orosz narratíva úgy szól, hogy a területet „fel kell szabadítani a náci, fasiszta ukrán vezetés hatalma alól”, és Kaiser Ferenc emlékeztetett, hogy ez az érvelés hangzott el Vlagyimir Putyin szájából is, amikor 2022 februárjában megindította az inváziót.

Az egész Donyeck-megye megszállásához az oroszoknak előbb el kellene foglalniuk Szlovjanszkot és Kramatorszkot, de ez nem lesz egyszerű.

Az egyetemi docens elmondta: jóval nagyobb településekről van szó, mint a néhány tízezres lélekszámú Pokrovszk vagy Bahmut. Kramatorszk lakossága békeidőben csaknem negyedmillió fő volt, és teljes urbanizációval rendelkezett a város. Itt sokkal nagyobb és erősebb védelmi rendszer épült ki, ami nagy feladat elé állítaná az oroszokat. Márpedig ha az egész Donyeck-megye birtokba vétele a céljuk, ezt meg kellene lépniük, azonban Kaiser Ferenc szerint Kramatorszk elfoglalása nagyon kemény dió lenne.

(A nyitóképen: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kitüntet egy katonát a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Pokrovszk környékén húzódó frontvonalon szolgáló egységek egyikénél tett látogatása során 2025. november 4-én.)