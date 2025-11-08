ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 8. szombat
Egyetemisták követelik a szerb médiahatóság tagjainak megválasztását a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) épülete előtt Belgrádban 2025. április 15-én. Az egyetemisták előző este vonták blokád alá a szerbiai és a vajdasági közszolgálati televízió épületét arra hivatkozva, hogy a közszolgálati média nem az emberek érdekeit szolgálja. Szerbiában 2024 novemberében kezdődtek kormányellenes tiltakozások azt követően, hogy az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője november elsején leszakadt, tizenhat ember halálát okozva. A tüntetők a baleset felelőseinek felkutatását és felelősségre vonását követelik, az újvidéki felsőügyészség pedig a felújítás során elkövetett esetleges korrupciós ügyek gyanúja miatt indított nyomozást.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrej Cukic

Újra blokád alatt a a belgrádi Állatorvosi Kar

Infostart

Egyszer már újraindult az oktatás, most újra tiltakoznak a fiatalok.

A Belgrádi Egyetem Állatorvosi Karának hallgatói ismét teljes blokád alá helyezték az intézményt – közölték az Instagramon. A kar hallgatói szavazással döntöttek a blokád folytatásáról.

A Magyar Szó beszámolója szerint az egyik diák arról beszélt, hogy a hallgatókat nyomásgyakorlás éri, a tanárok félnek.

A hallgatók több más egyetemről is kaptak támogatást, és remélik, hogy a tiltakozás mindaddig tart majd, amíg valamennyi követelésük nem teljesül.

A szerbiai egyetemisták már egy éve tiltakoznak, a megmozdulások azután kezdődtek, hogy leszakadt au újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, amely 16 ember halálát okozta. A tiltakozók kezdetben felelősségrevonást követeltek, azóta azonban már a kormány és az államgfő lemondását is követelik.

tiltakozás

szerbia

újvidéki pályaudvar

