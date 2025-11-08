Újra blokád alatt a a belgrádi Állatorvosi Kar

A Belgrádi Egyetem Állatorvosi Karának hallgatói ismét teljes blokád alá helyezték az intézményt – közölték az Instagramon. A kar hallgatói szavazással döntöttek a blokád folytatásáról.

A Magyar Szó beszámolója szerint az egyik diák arról beszélt, hogy a hallgatókat nyomásgyakorlás éri, a tanárok félnek.

A hallgatók több más egyetemről is kaptak támogatást, és remélik, hogy a tiltakozás mindaddig tart majd, amíg valamennyi követelésük nem teljesül.

A szerbiai egyetemisták már egy éve tiltakoznak, a megmozdulások azután kezdődtek, hogy leszakadt au újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, amely 16 ember halálát okozta. A tiltakozók kezdetben felelősségrevonást követeltek, azóta azonban már a kormány és az államgfő lemondását is követelik.