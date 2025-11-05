ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 5. szerda
Az amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító Isabella tartályhajó a lengyelországi Swinoujscie LNG-terminál kikötőjébe érkezik 2022. április 28-án. A Gazprom orosz gázipari holding április 27-től leállította a gázszállítást a bolgár Bulgargaz és a lengyel PGNiG vállalatnak, mivel nem fizettek rubelben a megállapított határidőn belül.
Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Marcin Bielecki

Lengyel gázajánlatot kapott Szlovákia

Infostart / MTI

Az Egyesült Államokból származó cseppfolyós földgáz jövőbeli "alternatív szállítására" tett ajánlatot Szlovákiának Karol Nawrocki lengyel államfő Pozsonyban a szlovák hivatali partnerénél, Peter Pellegrininél tett látogatása során szerdán - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

Nawrocki erről a két államfő találkozóját követően tartott közös sajtótájékoztatón beszélt azzal a lehetőséggel összefüggésben, hogy Lengyelország az amerikai eredetű földgáz szállítási csomópontja lehetne.

A szlovák államfő üdvözölte az ajánlatot, és kijelentette: a két ország gázvezeték-kapcsolata lehetővé teszi, hogy a jövőben Lengyelország "jelentős alternatíva" legyen a Szlovákiába irányuló gázszállítás terén.

"Természetesen csak akkor, ha annak ára és a tranzitköltségek észszerűek. De egy egyedülálló lehetőségről van szó arra vonatkozóan, hogyan lehet még inkább diverzifikálni az energiahordozók behozatalát" - mutatott rá Pellegrini, akinek szavait a szlovák hírügynökség idézte.

A találkozón a két ország közti jövőbeni hadiipari együttműködés lehetőségeiről is szó esett. A téma kapcsán Pellegrini azt mondta: fegyveres erői szükségleteinek ellátása terén Szlovákia készen áll "lényegi" együttműködésre a szlovák gyártási kapacitásokat is kihasználó lengyel hadiiparral. Kifejtette: Szlovákia érdeklődést mutat a Lengyelországban gyártani tervezett K-2-es típusú dél-koreai tankok iránt.

A két államfő elmondta: közös álláspontot képviselnek a migráció kérdésében, mindketten elutasítják az uniós migrációs kvótákat is.

Pellegrini kijelentette: a két országnak az ukrajnai háború tekintetében azonos az álláspontja arra vonatkozóan is, hogy a konfliktusban Oroszország az agresszor.

lengyel

lng

szlovák

