2025. október 29. szerda Nárcisz
Zbigniew Ziobro, volt lengyel igazságügy miniszter (k), Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter (b) és Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium igazgatója (j) a Taking Over címû lengyel dokumentumfilm vetítése utáni pódiumbeszélgetésen Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2025. október 27-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Dobrowiecki Péter: egyértelműen politikai támadás indult Zbigniew Ziobro ellen

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

Nem sokkal azután, hogy részt vett a Donald Tusk hatalomátvételéről szóló dokumentumfilm budapesti bemutatóján, kezdeményezték a volt lengyel igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro mentelmi jogának felfüggesztését és letartóztatását. Dobrowiecki Péter, a Mathias Corvinus Collegium Magyar-Német Intézet kutatási vezetője szerint ez politikai ügy, de lehet, hogy így sem lesz meg a többség a mentelmi jog felfüggesztéséhez.

Zbigniew Ziobro lengyel ellenzéki képviselő, volt igazságügyi miniszter és főügyész mentelmi jogának felfüggesztését és a politikus letartóztatását kezdeményezte a parlamenthez benyújtott indítványban Waldemar Zurek jelenlegi főügyész, az igazságügyi tárca vezetője. Ziobrót azzal gyanúsítják, hogy az előző, a nemzeti konzervatív PiS vezette kormány idején igazságügyi miniszterként "szervezett bűnözői csoportot alapított és irányított", a minisztériumi hivatalnokokból és köztisztviselőkből is álló szervezet pedig a gyanú szerint több mint 150 millió zlotyt (13,8 milliárd forint) sikkaszthatott el. A volt minisztert hivatali visszaéléssel és kötelességmulasztással, összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják, és ha bűnösnek találják, akár 25 évi szabadságvesztésre ítélhetik.

A keddi, varsói bejelentés előtt telt ház előtt vetítették Budapesten Marcin Tulicki Taking Over című dokumentumfilmjét, amely a Mandiner tudósítása szerint „Donald Tusk és liberális kormányának jogállamisági ámokfutását mutatja be, fókuszban a lengyel köztévé totális beszántásával”. A budapesti esemény egyik díszvendége Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter volt, aki a vetítést követő pódiumbeszélgetésen azt mondta: Lengyelország Donald Tusk miniszterelnök munkájának köszönhetően „lényegében brüsszeli bábbá vált”, az uniós intézmények pedig szemet hunynak a szándékosan elrettentő erővel, olykor erőszakkal történő leszámolások fölött, amivel a 2023-ban hatalomra jutott, Polgári Platform (PO)-vezette koalíció igyekszik megtörni a jobboldal vezető erejét, a Jog és Igazságosság (PiS) pártot.

Ziobro jelenleg még Budapesten tartózkodik, és a Mandiner információ szerint saját párttársai is erősen győzködik arról, hogy inkább maradjon a magyar fővárosban.

Zbigniew Ziobro letartóztatásának kezdeményezéséről Dobrowiecki Péter az InfoRádióban elmondta, hogy egy olyan pénzügyi alap forrásainak elosztása miatt akarják Zbigniew Ziobrót felelősségre vonni, amelyet még az 1990-es évek második felében hoztak létre, és a bűnmegelőzést és a bűncselekmények áldozatainak megsegítését szolgálta. A Mathias Corvinus Collegium Magyar-Német Intézet kutatási vezetője kiemelte, hogy nemcsak a volt minisztert támadja az utódja, hanem például egykori helyettesét, Michal Wos PiS-képviselőt is, amiért engedélyezte, hogy az alapból 25 millió zlotyt (2,3 milliárd forint) folyósítsanak a korrupcióellenes hivatalnak a Pegasus kémszoftver beszerzésére.

„Ziobrót nem is konkrét esetek vádolják, hanem azzal, hogy mint minisztériumot vezető kormánytag jóváhagyta a vádak szerint szervezett módon zajló átcsoportosításokat” – hangsúlyozta a szakértő, és arra is felhívta a figyelmet, hogy

egyértelműen politikai akcióról van szó, mert éppen Zbigniew Ziobro volt az, aki évtizedek óta következetesen harcolt a korrupció ellen.

„E minőségében számos ellenséget szerzett magának, mert épp azzal vádolt meg az általa irányított ügyészség számos embert, amiért most őt is felelősségre akarják vonni: a költségvetési forrásokat nem megfelelő célra vagy hogy törvénytelen módon használták fel” – emlékeztetett Dobrowiecki Péter, és jelezte, a szókimondó politikus fellépése mindig erős sajtóvisszhangot váltott ki Lengyelországban, mindig kemény szavakat használt, ezért szerinte a mostani közhangulatba teljesen beleillik, hogy éppen őt támadja most a jelenlegi igazságügyi miniszter. Arra is felhívta a figyelmet az MCC kutatója, hogy Zbigniew Ziobro egy kisebb párt vezetője, amely a Jog és Igazságossággal közösen kormányzott az elmúlt két ciklusban 2023-ig, és azóta a Donald Tusk vezette kormánykoalíció folyamatosan pénzügyi visszaélésekkel vádolja az elődjét.

Zbigniew Ziobro mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte a lengyel legfőbb ügyész, és a jelenlegi kormenypártoknak elvileg többségük van a törvényhozásban, de Dobrowiecki Péter megjegyezte, ehhez össze kellene zárniuk a kormánypártoknak, márpedig az egyik kisebbik koalíciós partner szerinte „nagyon hullámzó magatartást mutat” az elmúlt időben. „Ha ez a kisebb koalíciós párt úgy dönt, hogy a jövőre való tekintettel inkább a Jog és Igazságosság irányába mozdul el, akkor lehet, hogy nem lesz meg a mentelmi jog felfüggesztéséhez szükséges többség” – mondta a Lengyelország-szakértő.

